Решение есть: ВСУ могут бить западным оружием по РФ – майор раскрыл сценарий

Алексей Гетьман прокомментировал передачу Украине новых видов вооружений.

https://glavred.info/ukraine/reshenie-est-vsu-mogut-bit-zapadnym-oruzhiem-po-rf-mayor-raskryl-scenariy-10561235.html Ссылка скопирована

/ bundeswehr.de, скриншот

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал передачу Украине новых видов вооружений и запрет наносить удары по территории РФ западным оружием.

"Мы помним просьбу наших партнеров о неприменении их оружия по РФ. Хотя эта просьба, вероятно, неофициально отменена", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он объяснил, что выглядит странным, когда пусковая установка стоит на условных полметра на территории РФ, из нее стреляют по Украине, но ВСУ не может ее уничтожить из-за того, что это российская территория.

видео дня

"Ведь даже обломки ракет нанесут ущерб, и если партнеры Украины боятся эскалации, то им нужно помнить, что россияне уже бы спровоцировали, если бы хотели этого. С другой стороны, в шутку говоря, за ракетами можно сделать то же самое, что сделали россияне, когда перерисовали "герани", говоря, что это не иранские БПЛА", - добавил Гетьман.

Военная помощь Украине - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред