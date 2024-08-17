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Заехали в Суджу вместе с ВСУ: РФ в истерике разразилась угрозами итальянскому СМИ

Андрей Ганчук
17 августа 2024, 11:29
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В Москве обвинили журналистов итальянского телеканала RAI, дескать, в нарушении стандартов СМИ и "незаконном проникновении на российскую территорию".
МИД РФ, репортаж итальянцев из Суджи
МИД РФ, репортаж итальянцев из Суджи / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот репортаж RAI из Суджи

Министерство иностранных дел агрессора России вызвало посла Италии Чеччилию Пиччони на беседу, в ходе которой ей вручили ноту протеста из-за посещения журналистами телеканала RAI подконтрольной Киеву Суджи Курской области. Москва грозится принять меры.

"Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации", - заявили в пресс-службе МИД РФ.

Также в ведомстве считают, что поездка журналистов в подконтрольные ВСУ районы Курской области "нарушает российское законодательство и правила журналистской этики". Действия корреспондентов "подпадают под действие Уголовного кодекса РФ".

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"Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками RAI преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер", - пригрозили в дипломатическом ведомстве российских оккупантов.

Репортаж RAI из Суджи – что об этом известно:

Итальянские журналисты ведущего итальянского телеканала RAI 14 августа опубликовали репортаж, который был снят в подконтрольной ВСУ Судже Курской области.

"Мы добрались до Суджи в Курской области России во время наступления украинской армии. Дома мирных жителей целы. Слышен шум беспилотников", - написала журналистка Стефания Баттистини в социальной сети X.

Также она пообщалась с местными жителями, которые сказали, что российские власти их бросили, а ВСУ относятся к ним хорошо.

Телеканал Rai 1

Rai 1 (Ра́й У́но) – первый канал общественной телерадиовещательной корпорации Rai. Старейший новостной телеканал. Второй по популярности канал Италии. Основан в 1954 году, пишет Википедия.

Что происходит в Курской области – главные новости по теме:

ВСУ контролируют 82 населенных пункта на Курщине, сказал главком Александр Сырский. Войска продвинулись на 35 км вглубь территории противника. В Курской области создана военная комендатура Украины, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Силы обороны прорвались в Курской области на 40 км, считают аналитики разведки Британии. Россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и уже перебрасывают в регион большие силы.

ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты, отметили в Институте изучения войны. Эстакады были разрушены в Глушковском районе, вероятно, ударами из американских РСЗО HIMARS.

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