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Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию

Руслана Заклинская
16 августа 2024, 17:23
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В Мирнограде Донецкой области находятся около 20 тысяч жителей, их призывают эвакуироваться, рассказал Юрий Третьяк.
Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию
Россияне приближаются к Мирнограду / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, 48 ОАБр

Ситуация в Мирнограде Донецкой области остается напряженной, но контролируемой. В городе до сих пор остается около 20 тысяч жителей, хотя российские оккупанты находятся в шести километрах от населенного пункта. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк в эфире "Радио Свобода".

"Враг понемногу продвигается. Сейчас линия боевого столкновения - примерно в шести километрах от города Мирнограда. Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. В первую очередь мы стараемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие люди выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышно даже на окраинах громады", - рассказал Третьяк.

По его словам, в соседнем Покровске местных убеждают эвакуироваться. Работники военной администрации, совместно с полицией и спасателями, лично обходят дома, призывая людей уехать. Однако есть случаи, когда люди отказываются покидать свои дома, несмотря на опасность.

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"Есть люди, которые отказываются во что бы то ни стало выезжать... Их немного, но бывают такие случаи, когда родители по телефону говорят, что дети уже выехали, а мы выясняем, что они еще в общине находятся", - добавил глава ГВА.

Третьяк отметил, что власти планируют завершить эвакуацию всех жителей Мирнограда до конца августа.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области России, но одновременно российские войска активно наступают в Донецкой области, захватывая новые территории. Представитель 110-й механизированной бригады Иван Секач сообщил, что ситуация на фронте ухудшилась из-за уменьшения поставок боеприпасов и активных атак врага.

Согласно данным мониторингового канала DeepState, Россия захватила села Желанное и Орловка, а также продвинулась в Нью-Йорке, Красногоровке, Николаевке и Журавке.

Также российские оккупанты приблизились к Покровску в Донецкой области и находятся всего в 10 км от окраин города. Руководитель ГВА Сергей Добряк сообщил, что россияне обстреливают как инфраструктуру, так и жилые районы, что приводит к гибели гражданских.

Как сообщал Главред, россияне на Покровском направлении пытаются достичь тактического окружения украинских сил, имея значительное преимущество в пехоте, вероятно 10 к 1. Институт изучения войны сообщил, что оккупанты продвинулись в Гродовке, Николаевке, Желанном и Орловке, а также заявляют о захвате Ивановки.

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