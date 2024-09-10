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РФ украла идею украинского "Корсара" и создает "легкую" ракету для своего ПТРК - СМИ

Руслана Заклинская
10 сентября 2024, 18:37
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Россия разрабатывает новую ракету для противотанкового комплекса "Корнет", которая напоминает украинский ПТРК "Корсар", утверждает Defence Express.
РФ украла идею украинского 'Корсара' и создает 'легкую' ракету для своего ПТРК - СМИ
Россия разрабатывает легкую ракету для своего ПТРК "Корнет" / Коллаж: Главред, фото: x.com/MuxelAero, Генеральный штаб ВСУ

Россия разрабатывает новую ракету для противотанкового комплекса "Корнет", которая получила индекс 9М134. Эта ракета разрабатывается Тульским конструкторским бюро приборов и похожа на украинский ПТРК "Корсар", пишет Defence Express.

Согласно сообщению Defence Express, новая российская ракета имеет значительно меньший вес по сравнению со штатной 9М133. Новая ракета предназначена для поражения среднебронированной, легкобронированной и небронированной техники и оборудована тандемной боевой частью для преодоления динамической защиты. Она имеет систему наведения "лазерная тропа", как и предыдущая версия.

Defence Express отмечает, что российская разработка напоминает украинскую ракету к ПТРК "Корсар". Украинский "Корсар" предназначен для поражения менее бронированных, в отличие от "Стугны".

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Ракета РК-2С к "Стугне" имеет калибр 130 мм и весит 30 кг вместе с пусковым контейнером и пробивает не менее 800 мм по динамической защите. В свою очередь, ракета РК-3К к "Корсару" вдвое легче, но пробивает до 550 мм брони по динамической защите.

"В РФ с легкой 9М134 пошли дальше и развили украинскую идею. В частности, для этой новой ракеты задекларирован вес 6,2 кг вместе с контейнером, а калибр уменьшен до 82-мм. Бронепробиваемость же составляет 250 мм по динамической защите", - говорится в материале.

Как утверждают эксперты, этих характеристик достаточно для поражения БМП, БТР и MRAP, но недостаточно для танков в лобовой проекции. Новая российская ракета не является отдельной системой, а дополняет уже существующий "Корнет".

Что известно о Defenсe Express

Defenсe Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Украинские разработки - ракета-дрон "Паляница"

Напомним, 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.

По данным Defence Express, это оружие могли использовать и раньше во время ударов по вражеским объектам на оккупированных территориях. Журналисты УП утверждают, что Украина применила ракету-дрон "Паляница" якобы по целям оккупантов в Крыму в августе 2024 года.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова одна украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов.

Как сообщал Главред, ракета-дрон "Паляница" является ответом на промедление некоторых партнеров с важными решениями заявил Зеленский. Он подчеркнул, что новые украинские разработки, в частности "Паляница", могут изменить ход войны.

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ракета ПТРК Корсар война России и Украины
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