Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

Аналитик вспомнил, что российские крылатые ракеты были очень эффективными для нанесения ударов глубоко в Украину в начале вторжения.

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Иран передал мощные ракеты России / коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСЧС

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл рассказал, что страна-агрессор Россия вероятно получила до 200 баллистических ракет малой дальности из Ирана.

По информации военного аналитика Sky News, контракт на иранские баллистические ракеты Ababil и Fatah-360 был подписан в декабре прошлого года, и является четким свидетельством все более тесных военных отношений между Ираном и Россией.

"Тактически иранские ракеты позволят России увеличить интенсивность атак по всей территории Украины, позволяя ей сосредоточить свои ограниченные запасы отечественных ракет большой дальности "Искандер" на целях в глубине страны", - отметил эксперт. видео дня

Шон Белл отметил, что российские крылатые ракеты были очень эффективными для нанесения ударов глубоко в Украину в начале вторжения, но передовые западные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, ограничили их влияние.

Однако баллистические ракеты являются более сложной целью для систем противовоздушной обороны - главным образом из-за их гиперзвуковой скорости.

Эти ракеты можно перехватить, но только благодаря высококлассным западным ракетам противовоздушной обороны, а они дорогие и их относительно мало.

Кроме того, тревогу у эксперта вызывает то, что Иран получает от этой процветающей военной торговли с Россией.

"В дополнение к предоставлению твердой валюты, отчеты свидетельствуют о том, что Россию также убедили предоставить Ирану технологию и экспертную поддержку для программы ядерного оружия Ирана в обмен на жизненно важные поставки оружия, все в нарушение текущих санкций Запада. Независимо от результата, жестокое вторжение России в Украину имеет серьезные последствия для более широкой глобальной безопасности", - подытожил британский аналитик.

Передача России иранских ракет - что известно

Напомним, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего за последние дни погибли десятки мирных жителей. Поставка иранских баллистических ракет России является "неизбежной".

Иран подтвердил передачу России "баллистики" для обстрела Украины. Тегеран подтвердил, что помогает своему агрессивному союзнику беспилотниками, что ранее иранские власти неоднократно отрицали. Также там отметили, что "европейцы знают стратегическую позицию Ирана, но не приняли никаких мер в JCPOA.

Экс-глава МО Андрей Загороднюк назвал цели ударов баллистикой из Ирана. Украинские чиновники не исключают, что поставки иранских ракет малой дальности позволит России развернуть свои гиперзвуковые ракеты большой дальности "Кинжал" для поражения целей в глубине Украины.

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