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В ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины

Алексей Тесля
9 сентября 2024, 13:44
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Украина не рассматривает российские территории своим субъектом, напомнил Иван Тимочко.
В ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины
Появился прогноз о будущем Курской области / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Страна-агрессор РФ является федеративным образованием, в котором регионы должны иметь определенные права, и Курская область вправе обеспечивать сама себя, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Как подчеркнул он в эфире Ранок.LIVE, Украина не обязана брать ответственность за обеспечение Курской области, так как не объявляла ее своим субъектом

"Если Курская область как субъект РФ проведет какой-то свой внутренний референдум, или местное население обратится к территориальному руководству с просьбой, предложениями или решением о включении в состав Украины или взятии их под опеку, то тогда мы можем это обсуждать", - не исключил глава Совета резервистов Сухопутных сил ВСУ.

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Собеседник отметил, что пока такой информации нет, поэтому Украина не рассматривает российские территории своим субъектом и не может утверждать, что будет там находиться всегда.

При этом Тимочко добавил, что в ходе боевые действий на Курщине армия РФ наносит удары авиацией по российской территории, населенным пунктам средствами огневого поражения.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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