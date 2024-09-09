В ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины

Страна-агрессор РФ является федеративным образованием, в котором регионы должны иметь определенные права, и Курская область вправе обеспечивать сама себя, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Как подчеркнул он в эфире Ранок.LIVE, Украина не обязана брать ответственность за обеспечение Курской области, так как не объявляла ее своим субъектом
"Если Курская область как субъект РФ проведет какой-то свой внутренний референдум, или местное население обратится к территориальному руководству с просьбой, предложениями или решением о включении в состав Украины или взятии их под опеку, то тогда мы можем это обсуждать", - не исключил глава Совета резервистов Сухопутных сил ВСУ.видео дня
Собеседник отметил, что пока такой информации нет, поэтому Украина не рассматривает российские территории своим субъектом и не может утверждать, что будет там находиться всегда.
При этом Тимочко добавил, что в ходе боевые действий на Курщине армия РФ наносит удары авиацией по российской территории, населенным пунктам средствами огневого поражения.
Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
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Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.
Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.
Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
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