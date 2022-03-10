Стугна и Корсар - в деле: под Киевом уничтожили шесть танков и БМП врага

ВСУ уничтожают технику РФ на подступах к Киеву / Макс Левин

В Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.

Как рассказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, украинские защитники использовали ПТРК украинского производства.

"Сегодня переданные одной из бригад Сухопутных войск подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны города Киева и одной из бригад специального назначения в бою за столицу уничтожили шесть танков и одну БМП оккупантов", рассказал главком ВСУ.

Залужный добавил, что подразделения были вооружены экспортными ПТРК Стугна и Корсар, переданными КБ Луч в Вооруженные Силы Украины.

Ранее сообщалось, что группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи. В результате удара ВСУ в Киевской области силы российских оккупантов понесли существенные потери.

"В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери", - подчеркивается в сводке.