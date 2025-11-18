Укр
Дроны ВСУ остановили работу важного для Путина объекта: СМИ раскрыли подробности

Руслан Иваненко
18 ноября 2025, 22:48
88
В результате ударов дронов в этом году пострадали по меньшей мере 17 крупных нефтеперерабатывающих предприятий России.
ВСУ, Дрон, Взрыв
Рязанский НПЗ останавливает переработку нефти после дроновой атаки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Рязанский НПЗ остановил переработку после атаки дрона
  • Основной агрегат выведен из работы, ремонт продолжается
  • Продажа нефтепродуктов на бирже приостановлена с 15 ноября

Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших в России, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона 15 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Ожидается, что завод будет простаивать до конца месяца. До 1 декабря загрузка нефтепродуктов не планируется", - сказали источники издания.

видео дня

Поврежденные агрегаты и масштабы ущерба

Пожар, вызванный атакой дрона, заставил остановить основной агрегат переработки сырой нефти мощностью более 8 млн тонн в год, что составляет около 48% общей мощности завода.

Ранее, 24 октября, другой агрегат был выведен из эксплуатации из-за дроновой атаки, что привело к потере еще 26% мощностей. Ремонт этого агрегата еще продолжается, а остальное оборудование завода также простаивает, хотя пока непонятно, связано ли это с новыми атаками.

С 15 ноября завод приостановил продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарной бирже.

Объемы производства в 2024 году

По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 13,1 млн тонн сырой нефти, что составляет 4,9% от общего объема переработки в России, и произвел 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,3 млн тонн мазута.

Дрон
Дрон Лютый / инфографика: Главред

Украина усиливает атаки дронов в глубину России, нацеливаясь на НПЗ, склады и трубопроводы. В этом году беспилотники нанесли удары по меньшей мере по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам.

Насколько уязвима российская топливная инфраструктура - оценка эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина имеет потенциал серьезно повлиять на российскую нефтяную отрасль, однако эффект зависит от количества доступных дронов и ракет.

"Я говорю только о возможности поставить отрасль на колени, потому что за Уралом расположено большое количество НПЗ, которые также способны производить топливо", - пояснил Ступак.

По его мнению, атаки по нефтеперерабатывающим заводам в европейской части России могут иметь значительное влияние, поскольку эти предприятия обеспечивают большинство населения страны топливом.

Удары по России - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по стратегически важному для России порту Новороссийск, который является одним из главных хабов экспорта российской нефти.

Кроме того, вечером, 18 ноября в центральных регионах России прогремели взрывы. Власти страны-агрессора сообщают о движении дронов в направлении Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, о том, что российские системы противовоздушной обороны уже якобы сбили три беспилотника, которые двигались в направлении столицы РФ.

Напомним, что украинские войска мощно ударили по военным объектам на территории РФ. Во время атаки были применены тактические ракетные комплексы ATACMS. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

