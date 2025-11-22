Укр
Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в Крыму

Мария Николишин
22 ноября 2025, 10:45
440
Известно, что взрывы сопровождались звуками стрельбы.
Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в Крыму
Дроны атаковали Крым / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы
  • Дроны могли атаковать подстанцию "ПС 220 кВ Красноперекопск"
  • Это один из ключевых узлов энергосистемы Крыма

В ночь на 22 ноября беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В частности, взрывы раздавались в Симферополе, Гвардейском, Красноперекопске и Армянске. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По словам местных жителей, первые взрывы прогремели около 00:45 в Симферополе. Свидетели сообщили о взрывах со стороны ГРЭС. Уже около 01:00 в северо-западной части Симферополя прозвучали новая серия мощных взрывов.

видео дня

Напряженная ситуация наблюдалась и в поселке Гвардейское, где расположена российская авибаза. Мониторинговые каналы насчитали около десяти взрывов, которые сопровождались звуками стрельбы.

О взрывах также сообщали в Красноперекопске и Армянске.

Одним из вероятных объектов атаки стала подстанция "ПС 220 кВ Красноперекопск". Это один из ключевых узлов энергосистемы Крыма, который обеспечивает магистральное питание значительной части полуострова.

Удар по подстанции - видео:

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в Крыму

Удары по целям в Крыму

В Генштабе ВСУ 11 ноября сообщали, что было поражено АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

Известно, что это ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 ноября на территории временно оккупированного полуострова Крым было очень шумно. Местные жители проснулись около 01:53 из-за грохота, вспышек в небе и работы ПВО страны-агрессора России.

15 ноября во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Впоследствии местные жители сообщили, что громко было и в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке и в Симферополе.

Кроме того, украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В результате операции была поражена база, где россияне хранили и обслуживали ударно-разведывательные беспилотники "Орион".

новости Крыма атака дронов
