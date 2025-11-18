Укр
В воздухе химический запах: в РФ произошел опасный взрыв, что взлетело в воздух

Даяна Швец
18 ноября 2025, 11:06
1119
На месте происшествия работают десятки пожарных и специальная техника.
взрыв, газопровод, пожар
Взрыв на газопроводе в Омске / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот с тг-канала SHOT

Что случилось:

  • Мощный взрыв вспыхнул на газопроводе возле Омска
  • Местные жители жалуются на резкий химический запах

В ночь с понедельника на вторник, 18 ноября, неподалеку от Омска произошел сильный взрыв, после которого на местном газопроводе вспыхнул масштабный пожар. По сообщениям российских СМИ, инцидент произошел в поселке Ростовка.

Жители района говорят, что после взрыва в воздухе держится резкий химический запах. На месте происшествия сейчас работает много пожарных расчетов и специализированной техники.

видео дня

Момент детонации на газовой магистрали зафиксировали на видео, и эти кадры уже активно распространяются в интернете.

В пригороде Омска произошел взрыв в пригороде Омска
В пригороде Омска произошел взрыв / фото: тг-канал Главред

Сперва источники информировали, что природа взрыва пока не установлена. Однако позже SHOT сообщил, что инцидент произошел на подземной части магистрального газопровода-отвода.

Глава региона Виталий Хоменко заявил, что взрыв в Ростовке вызвала авария на подземном отрезке газопровода, которая произошла во время ремонтных работ. По его словам, предварительно никто не пострадал.

При этом российское Минобороны не делало заявлений об уничтожении украинских беспилотников над Омской областью.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из россии в Европу / Инфографика: Главред

Удары по целям в РФ - мнение экспертов

Уже стало известно, что в России возник дефицит бензина, вызванный ударами Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Эта ситуация может ускорить инфляционные процессы в Российской Федерации. Кроме того, удары ВСУ подрывают доверие общества к способности власти защитить критическую инфраструктуру страны.

"Удары по объектам в глубоком тылу остаются одной из самых болезненных тем для российского общества и одновременно подрывают доверие к способности власти защитить критически важную инфраструктуру", - отметили в ISW.

Взрывы в России в ноябре - что известно

Как сообщал Главред, не так давно был взорван НПЗ, уничтожены РЛС, военный эшелон и скопление россиян.

"Поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ВОТ Запорожской области и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины. Результаты поражений уточняются", - отмечалось в сообщении Генштаба ВСУ.

Недавно Генштаб ВСУ, опубликовав видео запуска украинских реактивных дронов "Барс", раскрыл, как Украина массированно ударила вглубь России. В результате событий известно о поражении нефтеперерабатывающего завода в Самарской области, а также о попадании в склад беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на Донецкой области в Украине.

Также недавно в Новороссийске были взорваны установки С-400 и радары РФ. Спутниковые снимки подтвердили, что дальнобойные дроны в пятницу смогли успешно уничтожить четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Российской Федерации.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине БПЛА ПВО газопровод Омск Минобороны РФ взрыв газопровода взрыв в России взрыв пожар война России и Украины
