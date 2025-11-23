Перебои с теплом и светом: энергетика РФ под массированной атакой дронов

Под ударом в РФ оказалась Шатурская ГРЭС.

Энергетика РФ под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Московской области РФ прогремели мощные взрывы. Регион был под атакой ударных дронов. После этого начались жесткие перебои со светом и теплом. Видео с атакой уже разлетелось в Сети.

Под ударом оказалась Шатурская ГРЭС - одна из самых старых и мощных электростанций в РФ. Она участвует в обеспечении электроэнергией и теплом Московской области.

На видео, которые были опубликованы россиянами видно, что на ГРЭС гремят взрывы, а в воздух подымаются огненные столбы. Сообщается, что после атаки приостановил работу аэропорт Жуковский.

Смотрите видео с атакой на РФ:

РФ под атакой ударных дронов / фото: скриншот

Что известно о Шатурской ГРЭС

Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина была построена еще в 1925 году. Она одна из самых старых электростанций во всей России. Изначально она работала на торфе, а сейчас на природном газу. Её мощность составляет 1500 МВт.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

