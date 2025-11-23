Перебои с теплом и светом: энергетика РФ под массированной атакой дронов

В Московской области РФ прогремели мощные взрывы. Регион был под атакой ударных дронов. После этого начались жесткие перебои со светом и теплом. Видео с атакой уже разлетелось в Сети.
Под ударом оказалась Шатурская ГРЭС - одна из самых старых и мощных электростанций в РФ. Она участвует в обеспечении электроэнергией и теплом Московской области.
На видео, которые были опубликованы россиянами видно, что на ГРЭС гремят взрывы, а в воздух подымаются огненные столбы. Сообщается, что после атаки приостановил работу аэропорт Жуковский.
Смотрите видео с атакой на РФ:
Что известно о Шатурской ГРЭС
Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина была построена еще в 1925 году. Она одна из самых старых электростанций во всей России. Изначально она работала на торфе, а сейчас на природном газу. Её мощность составляет 1500 МВт.
Удары по целям РФ - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Другие новости:
- Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшие
- Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске
- Бунты против Кремля: назван вероятный сценарий переворота в РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред