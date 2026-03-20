Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 21 марта

Что можно и нельзя делать 21 марта

Приметы 21 марта

В субботу, 21 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Иаков, епископ Катанский (город Катана на Сицилии), почитается в Церкви как преподобный исповедник Христовой веры. Он был церковным иерархом, который в эпоху иконоборчества с мужеством отстаивал православное учение о почитании святых икон и в итоге отдал за это свою жизнь.

С ранних лет Иаков стремился к строгой духовной жизни. Оставив мирскую суету, он принял монашество в Студийском монастыре, где посвятил себя посту, молитве, трудам и изучению священного писания. Эти подвиги подготовили его к будущему пастырскому служению.

Благодаря своей благочестивой жизни и глубоким богословским знаниям, Иаков был возведён в сан епископа Катанского, возглавив церковную кафедру на Сицилии. На этом служении он ревностно проповедовал православную веру, наставлял верующих и укреплял их в благочестии и любви к истине.

В VIII веке император Константин V Копроним начал гонения на православную церковь, особенно преследуя почитание святых икон. Святой Иаков решительно отказался отречься от этой традиции, вступив в противостояние с императорской властью. За свою стойкость он был арестован, подвергнут жестоким побоям, лишениям и заключению, чтобы сломить его веру.

Однако, несмотря на испытания и страдания, святитель не изменил своему исповеданию. За верность Христу он был сослан в изгнание, где и завершил свой земной путь около 756 года.

Теплый день 21 марта - весна будет ранней и теплой.

Какая погода 21 марта, такой будет и к концу весны.

Пчелы активны 21 марта - лето будет медоносным.

Что нельзя делать 21 марта

По народным верованиям сегодня не следует ссориться или желать кому-то зла - любая негативная энергия обязательно вернется к вам самым двойным ударом.

В православии в этот день принято обращаться к святым, уважаемым в церковном календаре, прося их о защите, исцелении, духовной поддержке и силе выдержать жизненные трудности. Молитва сегодня особенно помогает укрепить веру и наполнить сердце спокойствием.

