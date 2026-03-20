Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
20 марта 2026, 16:20
В православии 21 марта принято обращаться к святым, уважаемым в церковном календаре, прося их о защите, исцелении и духовной поддержке.
Какой 21 марта праздник
Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 21 марта
  • Что можно и нельзя делать 21 марта
  • Приметы 21 марта

В субботу, 21 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Какой церковный праздник 21 марта

Святой Иаков, епископ Катанский (город Катана на Сицилии), почитается в Церкви как преподобный исповедник Христовой веры. Он был церковным иерархом, который в эпоху иконоборчества с мужеством отстаивал православное учение о почитании святых икон и в итоге отдал за это свою жизнь.

С ранних лет Иаков стремился к строгой духовной жизни. Оставив мирскую суету, он принял монашество в Студийском монастыре, где посвятил себя посту, молитве, трудам и изучению священного писания. Эти подвиги подготовили его к будущему пастырскому служению.

Благодаря своей благочестивой жизни и глубоким богословским знаниям, Иаков был возведён в сан епископа Катанского, возглавив церковную кафедру на Сицилии. На этом служении он ревностно проповедовал православную веру, наставлял верующих и укреплял их в благочестии и любви к истине.

В VIII веке император Константин V Копроним начал гонения на православную церковь, особенно преследуя почитание святых икон. Святой Иаков решительно отказался отречься от этой традиции, вступив в противостояние с императорской властью. За свою стойкость он был арестован, подвергнут жестоким побоям, лишениям и заключению, чтобы сломить его веру.

Однако, несмотря на испытания и страдания, святитель не изменил своему исповеданию. За верность Христу он был сослан в изгнание, где и завершил свой земной путь около 756 года.

Приметы 21 марта

  • Теплый день 21 марта - весна будет ранней и теплой.
  • Какая погода 21 марта, такой будет и к концу весны.
  • Пчелы активны 21 марта - лето будет медоносным.

Что нельзя делать 21 марта

По народным верованиям сегодня не следует ссориться или желать кому-то зла - любая негативная энергия обязательно вернется к вам самым двойным ударом.

Что можно делать 21 марта

В православии в этот день принято обращаться к святым, уважаемым в церковном календаре, прося их о защите, исцелении, духовной поддержке и силе выдержать жизненные трудности. Молитва сегодня особенно помогает укрепить веру и наполнить сердце спокойствием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Ещё
17:03Экономика
16:34Война
16:24Звёзды
Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять