Валерий Леонтьев променял РФ на США.

Наташа Королева рассказала о состоянии Валерия Леонтьева

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ в родную страну, рассекретила американские будни Валерия ЛеонтьеваросСМИ. Оказалось, что "выследила" певца ее мама, Людмила Порывай.

Артист наслаждается пенсией в своем роскошном поместье в Майами стоимостью 11 миллионов долларов. Вилла на шесть спален оборудована собственным пирсом и бассейном. Певец признаётся, что в США его больше всего радует анонимность: здесь он может спокойно выходить на пробежки, не опасаясь толп фанатов и лишнего внимания.

Как оказалось, Людмила Порывай и Валерий Леонтьев завязали дружеские отношения вдали от родных стран. Мама Наташи Королевой рассказала певице о том, что часто видится со звездным приятелем в местных заведениях.

"Моя мама периодически с ним встречается где-то в кафешках. Он бодр и весел! Валера в строю", — сообщила Королева.

Напомним, что в последний раз Леонтьев высказывался в публичном поле после смерти своего давнего друга и композитора Вячеслава Добрынина. Тогда певец также выразил глубокие соболезнования, отметив неоценимый вклад маэстро в его карьеру. Несмотря на редкие появления в информационном пространстве, артист продолжает игнорировать тему полномасштабной войны в Украине, предпочитая вести закрытый образ жизни в своем особняке в Майами.

О персоне: Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

