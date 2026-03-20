В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

Анна Косик
20 марта 2026, 12:58
Россияне разочарованы тем, что Путин их не слышит.
Россияне начали протестовать из-за незаконных действий представителей местных властей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Стерненко:

  • В России начались протесты из-за действий властей
  • Россияне надеются на помощь Путина
  • После перекрытия дороги полиция РФ начала задерживать людей

От преступных действий властей России страдают не только украинцы, но и сами граждане страны-агрессора. У некоторых россиян уже лопнуло терпение, и они начали протестовать.

Как сообщил советник министра обороны Украины, общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram, в Новосибирской области россияне активно выражают свое недовольство властью.

Почему в РФ вспыхнули протесты

Жители сел Козыха, Новопечугово и Лукошино протестуют из-за принудительного изъятия и убоя домашнего скота. Российские власти объясняют это карантином из-за бешенства и пастереллеза.

Однако местные жители заявляют, что их животных часто забирают без понятных доказательств болезни, а сам убой стал массовым. Жители Козыхи даже решили переименовать свое село в честь кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы власти прекратили убой скота.

"Не понимаю, почему Владимир Владимирович Путин нас не видит. Это же наша опора, это же наша надежда. Мы на него надеемся, чтобы в нашей стране был порядок, мир. А у нас, я не знаю, что вообще происходит", — заявила одна из жительниц населенного пункта.

Однако, похоже, ни обращение к местным властям, ни к самому Путину не помогло россиянам. По информации Стерненко, после того как люди перекрыли дороги технике и полиции в знак протеста, их начали задерживать.

Протесты в России – последние новости

Напомним, Главред писал, что на российских предприятиях все чаще начали задерживать зарплаты, отправлять работников в внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю. Поэтому россияне выходят на забастовки.

Ранее, в ноябре 2025 года около 300 строителей ядерной установки Акционерного общества "Институт "Оргенергострой" в Димитровграде вышли на митинг из-за того, что им не выплачивают зарплату.

В январе 2025 года в Курске состоялся митинг беженцев из приграничных районов, пострадавших в результате боевых действий. Люди, лишившиеся своих домов и имущества, возмущались отсутствием обещанного постоянного жилья и недостаточной поддержкой со стороны властей.

О личности: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.

Последние новости

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

12:58

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
12:52

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

12:36

Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

12:34

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:21

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

Реклама
12:09

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

12:05

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

11:53

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянииВидео

11:22

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

11:08

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:07

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

Реклама
10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

10:22

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

10:07

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

10:07

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

09:59

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:58

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

09:45

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

09:25

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королёмВидео

09:15

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

08:56

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портниковамнение

08:42

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеФото

08:10

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

08:02

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

07:49

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

06:56

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

05:50

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

05:21

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

Реклама
04:30

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

03:42

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

03:13

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

03:01

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

02:36

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

02:18

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

02:09

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

01:55

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

01:27

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

