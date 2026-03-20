Россияне разочарованы тем, что Путин их не слышит.

Россияне начали протестовать из-за незаконных действий представителей местных властей

Что сообщил Стерненко:

В России начались протесты из-за действий властей

Россияне надеются на помощь Путина

После перекрытия дороги полиция РФ начала задерживать людей

От преступных действий властей России страдают не только украинцы, но и сами граждане страны-агрессора. У некоторых россиян уже лопнуло терпение, и они начали протестовать.

Как сообщил советник министра обороны Украины, общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram, в Новосибирской области россияне активно выражают свое недовольство властью.

Почему в РФ вспыхнули протесты

Жители сел Козыха, Новопечугово и Лукошино протестуют из-за принудительного изъятия и убоя домашнего скота. Российские власти объясняют это карантином из-за бешенства и пастереллеза.

Однако местные жители заявляют, что их животных часто забирают без понятных доказательств болезни, а сам убой стал массовым. Жители Козыхи даже решили переименовать свое село в честь кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы власти прекратили убой скота.

"Не понимаю, почему Владимир Владимирович Путин нас не видит. Это же наша опора, это же наша надежда. Мы на него надеемся, чтобы в нашей стране был порядок, мир. А у нас, я не знаю, что вообще происходит", — заявила одна из жительниц населенного пункта.

Однако, похоже, ни обращение к местным властям, ни к самому Путину не помогло россиянам. По информации Стерненко, после того как люди перекрыли дороги технике и полиции в знак протеста, их начали задерживать.

Протесты в России – последние новости

Напомним, Главред писал, что на российских предприятиях все чаще начали задерживать зарплаты, отправлять работников в внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю. Поэтому россияне выходят на забастовки.

Ранее, в ноябре 2025 года около 300 строителей ядерной установки Акционерного общества "Институт "Оргенергострой" в Димитровграде вышли на митинг из-за того, что им не выплачивают зарплату.

В январе 2025 года в Курске состоялся митинг беженцев из приграничных районов, пострадавших в результате боевых действий. Люди, лишившиеся своих домов и имущества, возмущались отсутствием обещанного постоянного жилья и недостаточной поддержкой со стороны властей.

О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.

