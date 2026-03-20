Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

Как сообщили в Минобороны:
- Из-за плановых работ Резерв+ временно не будет работать
- Возобновить работу сервиса планируют утром 21 марта
- Чтобы не остаться без документов, украинцам нужно заранее их скачать
В приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить "Резерв ID" из-за плановых технических работ в реестре "Оберіг". Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Приложение не будет работать с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта. При этом электронные военно-учетные документы украинцы могут иметь всегда под рукой. В министерстве объяснили, что для этого нужно.
Чтобы не остаться без важных документов, в ведомстве советуют заранее скачать PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать плюс и выбрать "Скачать PDF".
"Работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Напомним, Главред писал, что Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которая реализуется через приложение Резерв+.
Недавно граждане, имеющие право на отсрочку, столкнулись с тем, что в приложении Резерв+ им не пришло уведомление об автоматическом продлении отсрочки.
Накануне стало известно, что в Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без каких-либо заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами
Читайте также:
- Мокрый снег с дождем накроет Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности
- НДС для ФЛП, военный сбор и налогообложение посылок: новый законопроект Минфина
- Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему
