Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

Украинцы не смогут пользоваться приложением лишь в течение определенного периода времени.

Украинцев предупредили о временных изменениях в работе Резерв+

Как сообщили в Минобороны:

Из-за плановых работ Резерв+ временно не будет работать

Возобновить работу сервиса планируют утром 21 марта

Чтобы не остаться без документов, украинцам нужно заранее их скачать

В приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить "Резерв ID" из-за плановых технических работ в реестре "Оберіг". Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Приложение не будет работать с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта. При этом электронные военно-учетные документы украинцы могут иметь всегда под рукой. В министерстве объяснили, что для этого нужно.

Чтобы не остаться без важных документов, в ведомстве советуют заранее скачать PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать плюс и выбрать "Скачать PDF".

"Работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Напомним, Главред писал, что Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которая реализуется через приложение Резерв+.

Недавно граждане, имеющие право на отсрочку, столкнулись с тем, что в приложении Резерв+ им не пришло уведомление об автоматическом продлении отсрочки.

Накануне стало известно, что в Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без каких-либо заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

