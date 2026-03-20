США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время постепенно снимать санкции с России.

Санкции против России - почему США частично сняли санкции с РФ

Вы узнаете:

Зачем США частично сняли санкции с российской нефти

Почему это не повод для радости для оккупантов

Кремлю рано радоваться частичной отмене санкций США против российской нефти из-за войны в Иране в более широком политико-экономическом контексте.

В интервью Главреду политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив пояснил, что трактовать это как некую "услугу" Кремлю не стоит, даже несмотря на то, что Россия сейчас все равно получает от этого финансовую выгоду.

"Это была временная мера, которую планировали исключительно для снятия паники, но даже этого не удалось достичь. Поэтому, в принципе, я думаю, что это была очень кратковременная, одноразовая история", - отметил эксперт.

Андрусив уверен, что Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время постепенно снимать санкции с России.

"И министр торговли США Скотт Бессент подтвердил, что таких намерений у них нет, и это связано исключительно с потенциальным мирным соглашением", - пояснил аналитик.

По словам Анрусива, США решали собственные проблемы, возникшие на фоне паники.

"Цель заключалась именно в том, чтобы ее снизить. Соответственно, можно говорить лишь об определенном стечении обстоятельств. На данный момент ни о каких изменениях в подходах или отношениях речи не идет", - подытожил эксперт.

Как писал Главред, США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Напомним, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

Вам может быть интересно:

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

