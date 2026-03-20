Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актера

Сегодня, 19 марта стало известно о том, что в возрасте 86 лет скончался легендарный Голливудский актер Чак Норрис.
Он прославился благодаря своему актерскому таланту, совмещенным с профессиональным владением несколькими боевыми искусствами. Еще 18 марта стало известно о госпитализации актера на Гавайях. Сообщалось, что актера забрала скорая с тренировки по каратэ.
Кроме всеми любимых боевиков актера, с его именем связано и появления огромного количества мемов. Фактически понятие "Мемы про Чака Норриса" стало интернет-феноменом.
Википедия описывает его так: "Мемы про Чака Норриса" - это интернет феномен, который состоит из абсурдных, ироничных утверждений, возводящих актера и мастера боевых искусств в ранг всемогущего существа. Они пародируют штампы боевиков, описывая его силу, мужественность и способность выживать в смертельных условиях как фантастические.
О смерти актера стало известно 19 марта.
Как сообщили родные актера, Чак Норрис скончался внезапно утром, 19 марта. Семья решила сохранить в тайне причину смерти актера, но уверяет, что были рядом со знаменитостью и он обрел покой в окружении родных.
"С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой", - следует из заявления на официальной странице Чака Норриса.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что ранее украинский продюсер Елена Мозговая трогательно поздравила свою старшую дочь Евгению с ее днем рождения.
Ранее также балерина-путинистка Анастасия Волочкова снова попала на видео в невменяемом состоянии, на фоне слухов об алкоголизме.
Вас также может заинтересовать:
- Чак Норрис высказался о беспорядках у Капитолия: рассказал о "двойнике"
- "Дарила чувство безопасности": скорбящий Чак Норрис сообщил о горе в семье
- Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации
О персоне: Чак Норрис
Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.
