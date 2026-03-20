Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

Маленький карман в джинсах оказался не просто деталью. Его настоящее назначение уходит в прошлое и удивило многих.

Люди были поражены, узнав правду о маленьком кармане в джинсах

Вы узнаете:

Зачем на самом деле нужен крошечный карман

Как старый элемент стал частью современного стиля

Маленький кармашек внутри переднего кармана джинсов долгие годы оставался загадкой для миллионов людей. Многие использовали его для мелочи, зажигалок или других предметов, даже не подозревая о его настоящем назначении.

На самом деле этот элемент появился еще в XIX веке, когда джинсы создавались как прочная рабочая одежда. Первые модели, разработанные Джейкобом Дэвисом и Леви Страуссом в 1873 году, предназначались для шахтеров, фермеров и железнодорожников. Об этом пишет Daily Express.

Откуда появился необычный карман

Дополнительный карман был создан специально для хранения карманных часов, которые были важным аксессуаром того времени. Он позволял защитить часы от повреждений во время работы и держать их под рукой.

Позже, в 1890-х годах, этот элемент стал стандартной частью дизайна джинсов и сохранился до наших дней.

Реакция соцсетей

Обсуждение назначения кармана вызвало бурную реакцию среди пользователей форума Reddit.

Люди делились своими версиями по поводу назначения кармана / Фото: Reddit

Люди делились своими практичными и забавными версиями. Некоторые вспомнили и более современные ассоциации:

"Я всегда использую его для зажигалки. Он идеально подходит";

"Для счастливой монетки. Никогда не меняю ее место";

"Помню, как говорили, что он идеально подходит для iPod Nano. Даже реклама такая была";

"Изначально он был для карманных часов. Все просто";

"Я думал, это карман для монет, но версия с часами звучит куда логичнее".

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

