Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

Олег Собчук показал новую избранницу.

Олег Собчук - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Собчук

Вы узнаете:

Что происходит в личной жизни певца

Известный певец и солист группы "СКАЙ" Олег Собчук представил общественности свою новую избранницу. Фотографию с ней артист разместил в Instagram.

Собчук посвятил публикацию дню рождения своей любимой. Он написал трогательное поздравление в стихах, где назвал девушку подарком небес и признался ей в любви.

"С днем рождения, любимая. Пусть сбываются мечты", — пожелал певец.

Новая девушка Олега Собчука / фото: instagram.com, Олег Собчук

Влюбленные сделали селфи вместе на улице. Пара на снимке светится счастьем, хоть и не проявляет откровенной нежности друг к другу.

Как оказалось, Собчук встречается с менеджером группы "СКАЙ" Тамарой Бражко. Артист не раскрыл, как давно встречается с девушкой.

Олег Собчук - развод / фото: instagram.com, Олег Собчук

Олег Собчук — скандал

Личная жизнь фронтмена группы "СКАЙ" была омрачена громким разводом с женой Марией в 2023 году. Пара прожила в браке 10 лет, в котором появилось двое детей. Экс-супруга обвинила артиста в абьюзе и заявила, что он настраивает против неё их общую дочь. Олег Собчук отрицал все обвинения в свой адрес.

О персоне: Олег Собчук Олег Николаевич Собчук (род. 17 октября 1980, Тернополь, УССР) - украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ, сообщает "Википедия".

