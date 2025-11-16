Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

Анна Подгорная
16 ноября 2025, 13:55
87
45-летнему лидеру группы Скай потребовалась срочная медицинская помощь.
Олег Собчук
Олег Собчук сейчас - солист Скай попал в больницу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/skaibandofficial

Кратко:

  • Группа Скай сообщила о госпитализации своего фронтмена
  • Позже Олег Собчук сам прокомментировал свое состояние

Украинский музыкант и фронтмен группы Скай Олег Собчук попал в больницу. Об этом в социальных сетях сообщили представители коллектива.

45-летний артист вечером 13 ноября был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Отмечается, что что состояние Собчука удалось стабилизировать благодаря своевременной помощи медиков.

видео дня

"Его состояние стабильно, он пребывает под присмотром врачей. Надеемся, все будет хорошо", - пишут Скай.

Позже пост о госпитализации певца был удален, но Олег Собчук не оставил своих поклонников в неведении. На своей странице в Facebook он косвенно подтвердил проблемы со здоровьем, и написал краткое: "Жить буду".

Олег Собчук попал в больницу
Олег Собчук попал в больницу / facebook.com/skaibandofficial
Олег Собчук о своем состоянии
Олег Собчук о своем состоянии / фото: facebook.com/oleg.sobchuk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о необычном предложении близкой встречи, которое получил украинский актер и главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк.

Также жених-военный Леси Никитюк поразил ведущую поступком во время его знакомства с будущей тещей. Поведение возлюбленного звезда принимает, как демонстрацию уверенности в себе и в отношениях.

Читайте также:

О персоне: Олег Собчук

Олег Николаевич Собчук (род. 17 октября 1980, Тернополь, УССР) - украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес СКАЙ Олег Собчук новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

14:30Синоптик
Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

12:31Война
"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Последние новости

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

Реклама
12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

Реклама
09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:20

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

05:33

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиакаВидео

04:30

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

03:31

Сделают рывок вперед: на каких ТОП-5 знаков ждут приятные сюрпризы до конца года

02:33

"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

01:42

Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

00:35

На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

15 ноября, суббота
23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

Реклама
22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

20:26

Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

19:48

Главная елка Украины: как и чем будут украшать новогоднее дерево

19:43

Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября

19:27

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

19:10

Спецпосланник по Беларуси: попытка тянуть Лукашенко или тянуть страну?мнение

18:41

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять