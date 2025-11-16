В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

Кратко:
- Группа Скай сообщила о госпитализации своего фронтмена
- Позже Олег Собчук сам прокомментировал свое состояние
Украинский музыкант и фронтмен группы Скай Олег Собчук попал в больницу. Об этом в социальных сетях сообщили представители коллектива.
45-летний артист вечером 13 ноября был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Отмечается, что что состояние Собчука удалось стабилизировать благодаря своевременной помощи медиков.
"Его состояние стабильно, он пребывает под присмотром врачей. Надеемся, все будет хорошо", - пишут Скай.
Позже пост о госпитализации певца был удален, но Олег Собчук не оставил своих поклонников в неведении. На своей странице в Facebook он косвенно подтвердил проблемы со здоровьем, и написал краткое: "Жить буду".
О персоне: Олег Собчук
Олег Николаевич Собчук (род. 17 октября 1980, Тернополь, УССР) - украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ, сообщает "Википедия".
