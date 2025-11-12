Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

Небольшие нюансы во время приготовления гречки на самом деле имеют большое значение.

Четыре секрета приготовления идеальной на вкус гречки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как подготовить гречку к варке

Сколько времени надо варить гречку, чтобы она приготовилась идеально

Гречка - гарнир, который, на первый взгляд, приготовить проще простого. Но часто она недоваривается, пригорает, получается водянистой. А все потому, что мало кто учитывает несколько важных нюансов.

Главред узнал, как идеально приготовить гречку, чтобы она получилась вкусная, ароматная и рассыпчатая. Об этом в TikTok dehustatorka рассказала украинский блогер Дарья.

Как подготовить гречку перед варкой

Большинство хозяек перед варкой гречку перебирают и промывают, после чего сразу высыпают в кастрюлю и ставят на огонь. Однако это большая ошибка.

Дарья советует после промывки гречки высыпать ее на сухое бумажное полотенце, а затем перебросить на холодную сковородку. Там гречка должна жариться примерно три минуты. Далее ее уже можно варить в пропорции 1 стакан гречки к 2 стаканам воды.

Сколько времени варится гречка

Блогерша указала на еще несколько важных нюансов приготовления гречки уже в кастрюле. Во-первых, солить ее надо тогда, когда она начнет кипеть. Во-вторых, варить гречку лучше под закрытой крышкой, не перемешивая, на слабом огне. В-третьих, определять идеальное время приготовления гречки не нужно - варим ее до того момента, пока вода полностью не испарится.

О персоне: dehustatorka dehustatorka - украинский блогер Дария, которая в соцсетях делится вкусными рецептами блюд, а также кулинарными лайфхаками. в Instagram на нее подписаны более 130 тысяч пользователей.

