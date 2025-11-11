Укр
Микроволновку сделали с одной тайной опцией: как открыть скрытую функцию

Алексей Тесля
11 ноября 2025, 15:02
Главная находка — способ отключить раздражающий звуковой сигнал, который издаёт микроволновая печь по завершении работы.
Микроволновка
Раскрыта важная функция микроволновок / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Главная находка — способ отключить раздражающий звуковой сигнал
  • Есть простой трюк — и микроволновка перестанет издавать сигналы

Недавно пользователи обнаружили скрытую функцию, которую многие называют "секретным кодом" микроволновки.

И оказалось, что она способна на большее, чем просто разогрев пищи, пишет Express.

видео дня

Главная находка — способ отключить раздражающий звуковой сигнал, который издаёт микроволновая печь по завершении работы.

Несмотря на то что современные модели часто имеют специальный "беззвучный режим" (его можно распознать по значку динамика или ноте), во многих старых устройствах такой опции нет, из-за чего пользователи ошибочно считают, что звук убрать невозможно.

Однако специалисты утверждают, что есть простой трюк: достаточно зажать кнопку с цифрой 2 на несколько секунд — и микроволновка перестанет издавать сигналы.

Кулинарные эксперты из Taste of Home поделились, что подобная "тайная функция" может быть запрограммирована и на других клавишах — например, 0, 1 или Stop.

Производители нередко добавляют такие скрытые команды, чтобы пользователи могли самостоятельно отключить звуковые уведомления.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку инфографика
/ Главред

Тем не менее не каждая микроволновка реагирует одинаково, поэтому способ сработает не у всех.

Если комбинация кнопок не помогает, лучше заглянуть в инструкцию к конкретной модели или поискать нужную информацию на сайте производителя — нередко там подробно описаны все возможные коды и функции, о которых большинство пользователей даже не догадывается.

Советы экспертов: как отмыть микроволновку

Существует простой и полностью безопасный способ вернуть микроволновке чистоту и приятный аромат — достаточно лишь лимона и воды. Этот натуральный метод помогает без труда удалить жир, налёт и загрязнения со стенок прибора, одновременно наполняя его лёгким свежим запахом цитрусов. Лимон при этом служит отличной альтернативой покупным химическим чистящим средствам — он дешёвый, эффективный и абсолютно экологичный.

Смотрите видео - диагностика микроволновки:

В ролике показано, как проводится диагностика и ремонт микроволновой печи, которая включается, издаёт привычный гул и светится, но при этом не нагревает пищу.

Автор подробно объясняет возможные причины неисправности и демонстрирует этапы проверки основных компонентов устройства.

Ранее Главред писал о том, как отмыть плиту от застарелого жира. Если вовремя не помыть плиту, почистить ее будет уже сложно.

Напомним, ранее сообщалось о том, как отмыть микроволновку от старого жира. Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием.

