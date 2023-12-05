После бури начнется новый шторм: когда страну накроет новая магнитная буря

Украину накрыла очень сильная магнитная буря, мощность которой достигала почти 7-ми баллов.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла сильная магнитная буря. После ее окончания в страну ворвется новый геомагнитный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 3 декабря. Тогда ее мощность была на уровне почти 7-ми баллов, как и на следующий день. 5 декабря мощность бури уменьшилась до 5-ти. 6-7 декабря геомагнитный шторм будет на уровне 4 баллов, после чего опустится до минимума.

Однако не стоит расслабляться, ведь совсем скоро страну накроет новая магнитная буря. Она ворвется в Украину уже 12 декабря, а ее мощность будет на уровне почти 5-ти баллов.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 6 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 33 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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