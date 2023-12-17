Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

Эта магнитная буря затягивается, а после нее страну сразу накроет еще один шторм.

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Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. После нее в страну ворвется еще один геомагнитный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 15 декабря. Ее мощность была на уровне почти 7-ми баллов. 17-18 декабря мощность шторма повысится до почти 8-ми баллов.

19 декабря мощность магнитной бури опустится до 4 баллов и потом станет минимальной.

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Ожидается, что еще одна магнитная буря ворвется в страну 22 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 6-ти баллов, а 23 декабря - 4 балла.

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 18 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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