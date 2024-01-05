'Придерживаемся 'плана А': Кулеба объяснил, почему нет альтернативного 'плана Б'

Украина имеет "план А" для победы в войне с Россией, а "план Б" стране не нужен.

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Кулеба пояснил, что для Украины значит "план А" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 17-я отдельная танковая бригада

"План А" для Украины предусматривает восстановление территориальной целостности страны. Для этого стране нужно наладить производство достаточного количества оружия для самозащиты, вступить в НАТО и восстановить экономику. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что такое "план А"? "План А" - это полное восстановление территориальной целостности Украины. Это производство оружия в достаточном количестве для того, чтобы Украина могла себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии. И третий элемент - это восстановление экономики Украины и всего разрушенного с использованием замороженных российских активов и инвестиций", - пояснил Кулеба.

По словам миристра, в концепции "плана Б" лежат уступки России. В частности, это отказ от поддержки Украины и передача России территорий.

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"Мы же все видим, что раздается от разных экспертов и журналистов, каково их видение "плана Б". "План Б" для них - это уступки по крайней мере по одному из озвученных мной пунктов. Для них "план Б" - это согласиться на какие-то территориальные уступки, это отказ помогать Украине получать оружие, это не передавать Украине замороженные активы РФ. Вот о каком "плане Б" говорилось", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украине не нужен "план Б" и заверил, что они страна придерживается только "плана А".

Военная помощь Украине

Напомним, Кулеба верит в продолжение военной помощи от Запада и утверждает, что у Украины нет "плана Б".

Как сообщал Главред, даже если в Конгрессе США не достигнут консенсуса в январе, Украина имеет другие пути для получения вооружения. Заявления США о нехватке финансов могут быть давлением на политиков для более быстрого принятия решений.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в ответе, что поставки западной военной помощи для Украины значительно выросли, в чем и заключается "план А". Он подчеркнул, что это свидетельствует об осознании европейских партнеров необходимости предоставления Украине всего необходимого на этом этапе войны.

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