'Придерживаемся 'плана А': Кулеба объяснил, почему нет альтернативного 'плана Б'

"План А" для Украины предусматривает восстановление территориальной целостности страны. Для этого стране нужно наладить производство достаточного количества оружия для самозащиты, вступить в НАТО и восстановить экономику. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Что такое "план А"? "План А" - это полное восстановление территориальной целостности Украины. Это производство оружия в достаточном количестве для того, чтобы Украина могла себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии. И третий элемент - это восстановление экономики Украины и всего разрушенного с использованием замороженных российских активов и инвестиций", - пояснил Кулеба.
По словам миристра, в концепции "плана Б" лежат уступки России. В частности, это отказ от поддержки Украины и передача России территорий.
"Мы же все видим, что раздается от разных экспертов и журналистов, каково их видение "плана Б". "План Б" для них - это уступки по крайней мере по одному из озвученных мной пунктов. Для них "план Б" - это согласиться на какие-то территориальные уступки, это отказ помогать Украине получать оружие, это не передавать Украине замороженные активы РФ. Вот о каком "плане Б" говорилось", - заявил Кулеба.
Министр иностранных дел подчеркнул, что Украине не нужен "план Б" и заверил, что они страна придерживается только "плана А".
Военная помощь Украине
Напомним, Кулеба верит в продолжение военной помощи от Запада и утверждает, что у Украины нет "плана Б".
Как сообщал Главред, даже если в Конгрессе США не достигнут консенсуса в январе, Украина имеет другие пути для получения вооружения. Заявления США о нехватке финансов могут быть давлением на политиков для более быстрого принятия решений.
Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в ответе, что поставки западной военной помощи для Украины значительно выросли, в чем и заключается "план А". Он подчеркнул, что это свидетельствует об осознании европейских партнеров необходимости предоставления Украине всего необходимого на этом этапе войны.
Читайте также:
- Помощь Украине на $61 млрд: у Зеленского объяснили, почему США дадут денег
- Ракеты могли дать Украине: США собрались утилизировать сотни ATACMS-Newsweek
- США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов-Госдеп