Кулеба назвал две ключевых политических задачи для Украины на 2024 год

МИД Украины определил два главных направления работы на следующий год со странами-партнерами.

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Кулеба рассказал, как Украина может противостоять РФ политически / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

В политике следующего года ключевым станет максимальное ограничение доступа российской оборонки с санкционными инструментами. Украине необходимо плодотворно сотрудничать с партнерами для создания мощной оборонной индустрии, которая сможет противостоять российской. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

"Санкции - это важный трек, но сейчас самый важный трек - это оборонные индустрии. Почему я на каждом шагу, при каждой возможности с партнерами об этом говорю, потому что нам нужно создать целостное пространство оборонных индустрий стран, как минимум, Европейского союза и Украины плюс США, Канада", - подчеркнул Кулеба.

Политик подчеркнул, что решение этой задачи будет сложным. Ведь отдельные оборонные компании стран не смогут самостоятельно справиться с вызовами, которые создает российский оборонный комплекс.

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"Поэтому наша политика в следующем году продолжится на максимальное ограничение с санкционными инструментами доступа российской оборонки к технологиям и сырьем, а с другой стороны на наращивание сотрудничества между оборонными индустриями Украины и наших стран-партнеров. Под сотрудничеством я подразумеваю совместное производство и снарядов, и запчастей. Это два трека, которые будут ключевыми в нашей работе для того, чтобы на политическом уровне это все двигалось", - добавил он.

Помощь Украине от США

Напомним, США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, включая ракеты и другое оборудование. Он включает дополнительные снаряды для систем залпового огня, противорадиолокационные ракеты, противотанковые системы, артиллерийские снаряды и многое другое, сообщило Associated Press.

Также на следующей неделе США планирует голосовать за военную помощь Украине Израиля после переговоров между демократами и республиканцами относительно изменений в политике безопасности границ. Чак Шумер заявил, что отложат отпуск, чтобы рассмотреть инициативы по финансированию помощи этим странам.

Как ранее сообщал Главред, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США уже исчерпали 96% бюджета помощи Украине на военное оборудование. Эти средства были направлены на замену вооружений, которые США передали Киеву. Остальная часть бюджета будет потрачена до конца декабря.

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