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"Крым станет ловушкой": генерал анонсировал успех ВСУ на юге

Ангелина Подвысоцкая
19 января 2024, 21:39
Российские оккупанты окажутся в полном окружении и не смогут противостоять украинским военным.
Николай Маломуж, украинские военные
Украинские военные возьмут оккупантов в окружение на юге / Главред, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ

У украинских военных очень хорошие перспективы на Запорожском и Харьковском направлениях. Бойцы ВСУ могут замкнуть группировку россиян и отрезать ее от Крыма и логистики с востока со стороны Мариуполя. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.

На этих направлениях россияне точно не имеют перспектив продвижения. Враг не сможет пополнять оружейные запасы и боеприпасы, после чего окажется в окружении под жестким огневым контролем.

"При таких условиях у россиян будет выбор – либо сдаваться, либо бежать в море, либо прорываться на восток или в Крым", - говорит Маломуж.

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Бойцы ВСУ будут продвигаться в Крым. Они также будут работать над тем, чтобы добить базу Черноморского флота РФ. Под массированными ударами будут также Керченский мост, авиационные базы, пусковые установки и базы дислокации войск РФ.

"Таким образом, Крым превратится в ловушку, потому что не будет возможности доставить туда необходимые ресурсы, не будет возможности и усилить тамошнюю группировку. Более того, уже есть признаки панических настроений в Крыму. Есть оперативные данные, свидетельствующие о том, что на полуострове российские военные уже ставят вопрос о том, куда им деваться в случае чего и что делать членам их семей. Они понимают, что ситуация крайне неблагоприятная. Крым не будет крепостью – Крым будет ловушкой. Поэтому это перспективное для нас направление", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война России против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Путин "хочет" захватить всю Украину, в 2024-м ему нужны две области. По словам представителя ГУР, оккупанты будут стремиться полностью оккупировать Донбасс и удержать другие захваченные районы на востоке и юге страны.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия готовится к новому наступлению. Как предполагают специалисты, наступление может быть в период с 12 января по 2 февраля. Впрочем, оккупанты не достигнут значительного продвижения.

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, считают журналисты Financial Times. Украина может перейти к "активной обороне", чтобы наступать уже в 2025 году.

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