Уволенная после обращения журналистов Гуменюк получила новую должность в ОК 'Юг': детали

Бывшая начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк получила новую должность после увольнения из ОК "Юг".
В среду, 5 апреля, она рассказала в комментарии Детектору медиа, что вернулась в оперативное командование "Юг", но на другую должность.
"Я сейчас нахожусь в должности заместителя начальника управления коммуникаций Оперативного командования Юг. В мои полномочия входит всё, что касается коммуникаций ОК "Юг", - рассказала Гуменюк.видео дня
Также она объяснила, что между Силами обороны юга и ОК Юг есть разница. Гуменюк отметила, что вторая структура является сравнительно новой и была образована в рамках реформирования коммуникации в Вооруженных силах Украины.
"Основное ее призвание - это улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения", - сказала полковник.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Увольнение Натальи Гуменюк - что известно
Напомним, 19 апреля этого года стало известно, что Генштаб уволил Наталью Гуменюк с должности пресс-секретаря ОК "Юг".
Это произошло после того, как 16 апреля представители украинских и иностранных медиа обратились к Вооруженным силам Украины и Министерству обороны с просьбой заменить Наталью Гуменюк, руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. В заявлении представителей СМИ отмечалось, что Наталья Гуменюк затрудняет освещение военных преступлений России в ее зоне ответственности, поэтому журналисты призвали заменить ее на "более компетентное лицо".
После этого сообщалось, что вместо Гуменюк на должность начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга назначили Дмитрия Плетенчука.
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