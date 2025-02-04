Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктах — DeepState

Кратко:
- Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов
- В DeepState показали свежие карты ситуации на фронте
За сутки 3 февраля российская оккупационная армия продвинулась в районе Часового Яра, а также нескольких населенных пунктов на Покровском направлении.
Как сообщили аналитики мониторингового канала DeepState, враг продвинулся в Серебряном, возле Новоандреевки и Надеждовки.
"Враг продвинулся во Часовом Яру, Серебряном, возле Новоандреевки и Надеждовки", — информируют эксперты.
В DeepState также опубликовали свежие карты:
Ситуация на фронте - последние новости
Интенсивность боевых действий на фронте в январе 2025 года была чрезвычайно высокой. Общие безвозвратные и санитарные потери РФ за месяц составили 48 240 военных. Об этом сообщило Минобороны Украины.
В Институте изучения войны заявили, что российская оккупационная армия замедлила темпы продвижение россиян в Украине. При этом потери оккупантов остаются такими же высокими.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что украинские военные применяют лазерные системы для уничтожения российских беспилотников.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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