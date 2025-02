Армия РФ снизила темпы продвижения, но все равно несет огромные потери - ISW

Главные тезисы:

Российская оккупационная армия замедлила темпы продвижение россиян в Украине. При этом потери оккупантов остаются такими же высокими. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжали нести большие потери в январе 2025 года, несмотря на более медленный темп продвижения по сравнению с предыдущими месяцами в конце 2024 года.

Министерство обороны Украины сообщило 3 февраля, что в январе 2025 года российские войска понесли 48 240 потерь, что делает январь вторым по количеству потерь месяцем после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

ISW со ссылкой на геолокационные данные пишет, что российские войска продвинулись в январе на 498 квадратных километров в Украине и Курской области, или примерно на 16,1 квадратных километров в день. При этом российские войска понесли примерно 96 потерь на квадратный километр захваченной территории.

Министерство обороны Украины сообщило, что российские войска понесли 48 670 потерь в декабре 2024 года – это самый высокий месячный показатель потерь с начала полномасштабного вторжения России – а по оценкам ISW, российские войска захватили 593 квадратных километра в декабре 2024 года.

"Уменьшение захваченной территории примерно на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские войска несут такие же высокие потери, несмотря на меньший территориальный прогресс в ближайшей перспективе", - отмечают аналитики.

По предварительной оценке ISW, российское военное командование, вероятно, понесло рекордные потери личного состава с сентября 2024 года по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать большему территориальному захвату.

"Но остается неясным, будет ли российское военное командование готово к таким потерям, если темпы продвижения российских войск будут продолжать снижаться по мере того, как российские войска будут продвигаться к населенным пунктам, которые лучше обороняются, таким как Покровск", - отметили аналитики.

По данным DeepState за 3 февраля, оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов, а именно - в Часовом Яру, Серебряном, возле Новоандреевки и Надеждинки.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска концентрируют все больше усилий на захвате Андреевки в Донецкой области. Армия РФ пытается прорваться к селу с нескольких направлений.

Бойцы 253-й Отдельной штурмовой бригады Арей (подразделение Украинской добровольческой армии) Сухопутных войск ВСУ добились тактических успехов в Курской области.

В Минобороны Украины заявили, что интенсивность боевых действий на фронте в январе 2025 года была чрезвычайно высокой. Общие безвозвратные и санитарные потери РФ за месяц составили 48 240 военных.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.