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В Украине резко и заметно подскочать цены на продукты: эксперт пояснил, что стряслось

Дмитрий Видоменко
6 июля 2024, 17:56
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Подорожание продуктов в Украине будет обусловлена повышением себестоимости производства и повышением затрат производителей.
Цены на продукты, деньги, рынок
Цены на продукты: почему еда будет дорожать - объяснение эксперта / УНИАН

В Украине уже в ближайшее время ожидается заметный рост цен на продукты. Об этом сказал руководитель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка в эфире национального телемарафона.

По словам эксперта, повышение цен на украинском рынке продовольствия будет обусловлено повышением себестоимости производства и подорожанием затрат производителей на производство самой продукции.

"И, конечно, это очень сильный фактор, который кладет отпечаток на цену - логистика составляющих и логистика самой продукции для доставки ее к потребителю. Поэтому, по моему мнению, что по окончании этого сезонного фактора, когда придет время сохранять эту продукцию или перерабатывать сырье в продукты, мы будем наблюдать еще больший рост цен на продукцию, как минимум, на украинском рынке", - добавил он.

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Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине значительно снизились цены на столовую свеклу из-за уменьшения спроса на этот овощ. Цены в среднем снизились на 13% по сравнению с прошлой неделей и колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм.

Также на 13% снизились цены на картофель, их стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.

Как сообщал Главред, в Украине вырос спрос на свежую малину, оптовая цена сейчас составляет около 1200 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на свежую малину могут быть выше из-за роста цен на мировом рынке замороженной малины.

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