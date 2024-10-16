Пенсии в Украине повысили, но кое-что их 'съело': в Раде объяснили ситуацию

Как сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, средняя пенсия по состоянию на 1 октября 2024 года составила 5 851,9 грн. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграм.
По сравнению с прошлым годом, по его словам, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реально, с учетом инфляции, - на 0,7%.
Распределение пенсионеров по уровню выплат:
- 25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 000 тыс. грн.
- 35,9% - от 3001 до 5 000 грн.
- 25,6% - от 5001 до 10 000 грн.
- 12,7% - более 10 000 грн.
"Да, повышение средней пенсии в годовом измерении является небольшим, но по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен, прежде всего, за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года. Финансовое положение Пенсионного фонда за первые три квартала 2024 года оставалось относительно стабильным, что подкрепляется ростом средних зарплат в экономике и сохранением значительных выплат денежного обеспечения военным", - указал Гетманцев.
Что такое Государственная налоговая служба Украины?
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
Как объяснил председатель налогового комитета ВР, по итогам 9 месяцев план собственных поступлений от ЕСВ, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, не выполнен на 1,9% (- 6,8 млрд. грн.).
Что известно о Пенсионном фонде
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
Однако, как отмечает Гетманцев, это отставание сформировано по итогам I квартала, тогда как во II и III кварталах план перевыполнялся. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы ПФУ выросли на 9,3% (+53 млрд. грн.).
"Пенсии, где позволяют условия безопасности на контролируемых территориях, выплачиваются вовремя и в полном объеме", - отметил Гетманцев.
Выплата пенсий в Украине - последние новости
Как известно, украинское правительство планирует провести индексацию пенсий - там назвали дату повышения выплат. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Кроме этого, указывалось, кому из украинцев может прийти более низкая пенсия. Пенсионный фонд применяет штрафные санкции против одной из категорий украинцев пенсионного возраста.
Более того, в Украине будут рассчитывать пенсии по-новому. На основе страхового стажа и уровня заработной платы будут начислять баллы.
Однако в Украине может вырасти тариф на электроэнергию. Тарифы могут повысить до 6-7 грн/кВт для населения и до 11-12 грн/кВт для предприятий.
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