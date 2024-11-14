Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Что нужно знать:
- В декабре предусмотрена пенсионная доплата за возраст
- Выплаты для некоторых пенсионеров увеличатся почти на 600 гривен
- Для получения доплаты есть одно условие
Пенсионный фонд Украины в декабре 2024 года начислит пенсионерам некоторых категорий дополнительную доплату в размере 600 гривен. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Повысят пенсии тем лицам, которые достигнут определенного возраста, а именно: 70, 75 или 80 лет. Доплату к пенсии зачислят украинским гражданам автоматически и будет назначаться она на ежемесячной основе, независимо от вида пенсии.
Доплаты в зависимости от возраста лица будут составлять:
- 300 гривен - для 70-74-летних;
- 456 гривен - для 75-79-летних;
- 570 гривен - для лиц от 80 лет.
При этом единственным условием для получения доплаты по возрасту является то, чтобы пенсионная выплата гражданина составляла не более 10340,35 гривен.
Выплаты пенсионерам в Украине - последние новости
Напомним, Главред сообщал, что в 2025 году украинцев ожидает два этапа повышения пенсий. В марте следующего года состоится ежегодная индексация, а летом возможно повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров.
Ранее в ПФУ предупредили, что в Украине часть пенсионеров может остаться без выплат в ноябре. Средства могут не выплатить, если граждане не прошли идентификацию или не сообщили о трудоустройстве.
Накануне стало известно, что Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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