Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан вырастут со следующего месяца на несколько сотен гривен.

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Самую большую доплату получат пенсионеры, которым больше 80 лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что нужно знать:

В декабре предусмотрена пенсионная доплата за возраст

Выплаты для некоторых пенсионеров увеличатся почти на 600 гривен

Для получения доплаты есть одно условие

Пенсионный фонд Украины в декабре 2024 года начислит пенсионерам некоторых категорий дополнительную доплату в размере 600 гривен. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Повысят пенсии тем лицам, которые достигнут определенного возраста, а именно: 70, 75 или 80 лет. Доплату к пенсии зачислят украинским гражданам автоматически и будет назначаться она на ежемесячной основе, независимо от вида пенсии.

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Доплаты в зависимости от возраста лица будут составлять:

300 гривен - для 70-74-летних;

456 гривен - для 75-79-летних;

570 гривен - для лиц от 80 лет.

При этом единственным условием для получения доплаты по возрасту является то, чтобы пенсионная выплата гражданина составляла не более 10340,35 гривен.

Выплаты пенсионерам в Украине - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что в 2025 году украинцев ожидает два этапа повышения пенсий. В марте следующего года состоится ежегодная индексация, а летом возможно повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров.

Ранее в ПФУ предупредили, что в Украине часть пенсионеров может остаться без выплат в ноябре. Средства могут не выплатить, если граждане не прошли идентификацию или не сообщили о трудоустройстве.

Накануне стало известно, что Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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