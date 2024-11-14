На 20% дешевле, чем в прошлом году: в Украине 'резко' упала цена на один овощ

Кратко:
- Фермеры снизили цены на лук
- Он в среднем на 13% дешевле, чем на прошлой неделе
- Многие производители заложили продукцию на хранение
На этой неделе украинские фермеры снизили отпускные цены на лук, потому что предложение овощей выросло, а спрос упал. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что малые фермерские хозяйства начали активно реализовывать продукцию из необорудованных хранилищ и были готовы идти на уступки, чтобы реализовать запасы до морозов.
"На сегодняшний день украинские производители готовы отгружать репчатый лук в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объема предлагаемой продукции, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - подчеркнули аналитики.
Они также добавили, что увеличение предложения лука на рынке связано с желанием фермеров как можно скорее от него избавиться. Большинство этого лука закупают для перепродажи, поскольку он непригоден для длительного хранения.
Стоит отметить, что текущая средняя цена на лук в Украине на 20% ниже аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, многие производители заложили продукцию на хранение и будут её продавать позже.
Цены на продукты в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства.
Также известно, что цены на яйца в Украине этой осенью тоже резко выросли. Причиной подорожания яиц является сезонный фактор и рост цен на корма.
Кроме того, в Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке. Овощ закупают оптовые компании для длительного хранения и население, которое готовится к зиме.
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