На 20% дешевле, чем в прошлом году: в Украине 'резко' упала цена на один овощ

Малые фермерские хозяйства начали активно продавать лук из необорудованных хранилищ.

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Цены на лук / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Фермеры снизили цены на лук

Он в среднем на 13% дешевле, чем на прошлой неделе

Многие производители заложили продукцию на хранение

На этой неделе украинские фермеры снизили отпускные цены на лук, потому что предложение овощей выросло, а спрос упал. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что малые фермерские хозяйства начали активно реализовывать продукцию из необорудованных хранилищ и были готовы идти на уступки, чтобы реализовать запасы до морозов.

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"На сегодняшний день украинские производители готовы отгружать репчатый лук в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объема предлагаемой продукции, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - подчеркнули аналитики.

Они также добавили, что увеличение предложения лука на рынке связано с желанием фермеров как можно скорее от него избавиться. Большинство этого лука закупают для перепродажи, поскольку он непригоден для длительного хранения.

Стоит отметить, что текущая средняя цена на лук в Украине на 20% ниже аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, многие производители заложили продукцию на хранение и будут её продавать позже.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства.

Также известно, что цены на яйца в Украине этой осенью тоже резко выросли. Причиной подорожания яиц является сезонный фактор и рост цен на корма.

Кроме того, в Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке. Овощ закупают оптовые компании для длительного хранения и население, которое готовится к зиме.

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