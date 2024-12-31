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Есть четкие признаки: у Зеленского назвали факторы начала разгромного поражения РФ

Юрий Берендий
31 декабря 2024, 22:46
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Существует ряд четких факторов, которые могут означать начало разгромного поражения РФ в агрессивной войне против Украины, отметил Подоляк.
Есть четкие признаки: у Зеленского назвали факторы начала разгромного поражения РФ
У Зеленского назвали факторы начала разгромного поражения РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Подоляк:

  • Политическая перезагрузка РФ вполне возможна
  • Ситуация для Кремля из-за агрессивной войны в Украине будет ухудшаться
  • Есть ряд признаков, указывающих на начало разгромного поражения РФ

Ситуация для России и кремлевского руководства в дальнейшем будет только ухудшаться из-за агрессивной войны против Украины. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что может стать началом поражения России.

Подоляк считает, что политическая трансформация России вполне возможна, как это уже произошло в 1991 году. Однако для этого необходимо осознание со стороны Кремля, что ситуация в разных направлениях, в частности экономическом и дипломатическом, будет только усложняться.

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В то же время, по его словам, выглядит абсурдным, что Россия, несмотря на сознательные нарушения международного права, продолжает получать приглашения не только на Генеральную ассамблею ООН, но и на европейские саммиты. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно принимал участие во встречах ОБСЕ.

"Понимаете, страна, которая обнуляет все, на чем держится современная европейская цивилизация, присутствует там, и она говорит о том, как надо обустроить безопасность Европы. Это нонсенс",- сказал советник главы ОП.

Нейтральные страны наблюдают, как Сергея Лаврова приглашают на европейские саммиты ОБСЕ. Это, по словам советника главы ОП, не стимулирует их отказываться от выгодных отношений с Россией.

Советник подчеркнул, что поражение России станет реальностью, когда:

  • Кремль осознает значительное сокращение доходов с глобального рынка;
  • возможности обходить санкции будут значительно ограничены; цены на нефть существенно снизятся;
  • Россия окажется в изоляции, хотя определенные гуманитарные контакты останутся;
  • Украина получит достаточное количество оружия для противодействия России;
  • на территории Украины появится "неядерный стратегический пакет сдерживания";
  • будут прекращены спекуляции относительно вступления Украины в НАТО.

"Тогда это будет означать начало разгромного поражения Российской Федерации", - заявил Подоляк.

Он отметил, что достичь этого можно не только военным путем.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что война России против Украины не завершится в 2025 году, а боевые действия, вероятно, будут продолжаться и в 2026-2027 годах.

Вторжение России в Украину привело к значительному увеличению количества пожаров на территории страны-агрессора. Главное управление разведки МО Украины обнародовало видео, демонстрирующее, как в этом году в России горели важные объекты.

В то же время по данным Financial Times, война в Украине может завершиться мирным соглашением с Россией уже в 2025 году. Издание отмечает, что будущий президент США Дональд Трамп может убедить Кремль серьёзно рассмотреть возможность мирных переговоров, угрожая усилением санкций и увеличением поддержки Киева.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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