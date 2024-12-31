'Трамп выгоден Путину': сколько может длиться война в Украине - прогноз

У России остаются ресурсы для продолжения войны против Украины еще в течение нескольких лет после принятия "бюджета войны", отмечает Яковенко.

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Закончится ли война в 2025 году - прогноз / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Яковенко:

Война России против Украины не закончится в 2025 году

Между Путиным и Трампом нет "химии" для успешных переговоров о мире в Украине

Война России против Украины не закончится в 2025 году. Кроме того, боевые действия, вероятно, будут продолжаться и в течение 2026 и 2027 годов. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко.

Отвечая на вопрос о возможности отказа российского диктатора Путина от переговоров о справедливом мире в Украине Яковенко отметил, что химии между новоизбранным президентом США Трампом и главой Кремля нет.

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"Это односторонняя химия - только со стороны Трампа. Для Путина Трамп - это коммерс. Питерские уголовники вроде Путина и гэбэшники (что, в общем-то, примерно одно и то же) относятся к коммерсанту как к человеку, которого надо крышевать, доить и, если нужно, убивать. В этом случае убить Трампа у Путина вряд ли получится, да и зачем ему это. Трамп выгоден Путину", - утверждает он.

Эксперт считает, что Путин является своеобразным "маяком" для Трампа. По его мнению, Трамп, как личность с авторитарными наклонностями, в определенной степени завидует российскому лидеру. В США существуют сильные институты, которые сдерживают власть от скатывания в диктатуру, тогда как в России подобных ограничений нет.

"В любом случае, для меня очевидно, что война в 2025 году не прекратится. Думаю, что, к сожалению, не закончится она и в 2026, и, возможно, даже 2027 году", - указывает Яковенко.

В то же время эксперт подчеркивает, что утвержденный на три года бюджет России является бюджетом войны. Хотя среди экономистов существуют разногласия относительно имеющихся у Путина ресурсов для продолжения войны, он убежден, что такие возможности у него все же остаются.

"Не думаю, что в 2025-2026 годах, и даже, возможно, в 2027-м, произойдет экономический коллапс, который заставит Путина прекратить войну", - резюмировал аналитик.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2024 году Россия значительно увеличила количество ракетных ударов и применение ударных дронов против критической инфраструктуры Украины по сравнению с 2023 годом. Об этом 31 декабря сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 31 декабря Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области РФ. По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки на нефтебазе прозвучала серия взрывов, начался масштабный пожар.

Как сообщает Financial Times, война в Украине может завершиться мирным соглашением с Россией уже в 2025 году. Издание отмечает, что будущий президент США Дональд Трамп может заставить Кремль серьёзно отнестись к переговорам, угрожая усилением санкций и наращиванием поддержки Киева.

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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