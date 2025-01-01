Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
1 января 2025, 00:12
102
У российских оккупантов очень большие потери, но враг не прекращает наступление.
РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ
Оккупанты зашли в Нововасильевку / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении, обходя сам Покровск с флангов. Врагу уже удалось войти еще в один населенный пункт. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Российские войска зашли в Нововасильевку. Врагу удалось закрепиться на окраине села.

"Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новелизаветовка-Новеленовка. Задействует мопеды/мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", - сказал лейтенант.

видео дня

При этом у оккупантов очень большие потери, но они продолжают наступление.

РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ перебрасывает резервы под Покровск. Станислав Бунятов сообщил, если армия РФ выполнит новую задачу Кремля и будет пытаться войти в город, то наиболее реалистичный сценарий - со стороны населенного пункта Шевченко.

В DeepState сообщили, что россияне прорвались в Торецке и Курахово. Аналитики заявили, что бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительны. Они также опровергли сообщения о полном захвате РФ Курахово.

В ISW заявили, что ВСУ вернули позиции в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имели определенные успехи к востоку от Северска, где ранее контроль над позициями держал враг. Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает продвигаться на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Покровск
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ

РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ

00:12Украина
"Путин не должен выиграть, Украина победит": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

"Путин не должен выиграть, Украина победит": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:40Украина
Есть четкие признаки: у Зеленского назвали факторы начала разгромного поражения РФ

Есть четкие признаки: у Зеленского назвали факторы начала разгромного поражения РФ

22:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с наступающим Новым годом - красивые картинки и слова

Поздравления с наступающим Новым годом - красивые картинки и слова

Поздравления с Новым годом - душевные картинки и пожелания

Поздравления с Новым годом - душевные картинки и пожелания

"Я счастлива": предательница Ани Лорак готовится стать мамой

"Я счастлива": предательница Ани Лорак готовится стать мамой

Украину "трусит" почти 8-балльный шторм: когда закончится жесткая магнитная буря

Украину "трусит" почти 8-балльный шторм: когда закончится жесткая магнитная буря

Весь год будут преследовать проблемы и трудности: что нельзя делать 31 декабря

Весь год будут преследовать проблемы и трудности: что нельзя делать 31 декабря

Последние новости

01:30

Кто придумал название "Селедка под шубой": как салат покорил кухни украинцев

01:30

Дмитрий Комаров поделился планами на 2025 год: "Встречи которые поражают"

00:12

РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ

31 декабря, вторник
23:40

"Путин не должен выиграть, Украина победит": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

22:46

Есть четкие признаки: у Зеленского назвали факторы начала разгромного поражения РФ

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
22:15

"Трамп выгоден Путину": сколько может длиться война в Украине - прогноз

22:13

Как изменилась Елена Зеленская за год - до и после

22:00

ГУР - первые в мире и прогноз Буданова на 2025 год: главные новости Украины (дайджест)

21:20

Весь год будет успешным: ритуалы для привлечения богатства в новогоднюю ночьВидео

Реклама
20:54

"Спасибо за независимость Украины": Сырский поздравил бойцов ВСУ с Новым годом

20:50

Силы и единства: чета Зеленских поздравила украинцев с наступающим

20:29

Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации: кто будет иметь на это право

20:28

Вырастут ли тарифы на газ для населения: в Нацкомиссии дали окончательный ответ

19:51

40 самолетов и 5 вертолетов: в ВСУ рассказали, какие цели поразила ПВО за год

19:36

В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

19:27

В Крыму в новогоднюю ночь могут выключать мобильный интернет: в чем причина

19:10

Почему разговоры о завершении войны в 2024 году опаснымнение

19:09

Справятся с головоломкой не все: только HD-глаза найдут пчелу в саду за 7 секунд

19:05

В жизни начнется "белая полоса": что нужно сделать 1 января - приметы

19:00

На месте удара пожар: Генштаб раскрыл детали удара по нефтебазе РФ "Ярцевская"

Реклама
18:54

Лилия Подкопаева восхитила своим видом и показала мужа с дочерью

18:26

Тарас Цымбалюк сделал публичное признание и объявил себя холостым

18:17

Лучшее новогоднее обещание для людей 50+ лет: что советуют ученые и врачи

18:16

"Огонь не угасает": разведка показала, как в 2024 году горели важные объекты РФ

18:11

"Есть системные решения для защиты от бомб": Зеленский рассказал результаты ставки

18:10

Зеленский уволил Попко: кто назначен новым главой КГГА

17:25

В Украине вырастет стоимость биометрических документов: сколько будет стоить паспорт

17:22

Война в Украине закончится в 2025 году мирным соглашением - Financial Times

17:18

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко беременна первенцем

17:14

"Будут сложные решения для России": Буданов сделал прогноз на 2025 год - детали

16:54

Где 3 отличия: в чем разница между двумя рисунками - есть 16 секунд, чтобы отгадать

16:54

Копилка Венгрии пуста: у Орбана наступили трудные времена, но это не конец - FT

16:32

Наступит "новая эра": Эрдоган сделал громкое заявление насчет войны в Украине

16:28

"Россия внедряет ноу-хау": Буданов рассказал о проблемах ВСУ на фронте

16:22

Уничтожение российского Ми-8: Буданов поделился подробностями исторической операции

16:21

Удар по Льгову в Курской области: известно о количестве потерь среди военных РФ

16:13

Путина из Кремля вынесут вперед ногами: может ли быть раскол в России - ЯковенкоЭксклюзив

16:11

Гороскоп на сегодня 1 января: Близнецам - необычайный день, Девам - большое счастье

16:10

Китайский гороскоп на завтра 1 января: Петухам - споры, Лошадям - разочарование

15:59

Украина провела переговоры с РФ в Беларуси: о чем шла речь

Реклама
15:58

Сколько весит пустая банка: задача на логику поставила Твиттер в тупик

15:47

София Ротару перешла на украинский язык и обратилась к поклонникам - причина

15:38

"Его ненавидят лютой ненавистью": Яковенко описал сценарий для Путина в РФВидео

15:32

Лилия Ребрик высказалась про четвертого ребенка: "Может все же почувствовать"

15:26

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы мужчинами 18-25 лет

15:20

Ситуация ухудшится по нескольким направлениям: что ждет РФ в 2025 году - прогнозВидео

15:01

Сделают дом уютным: эксперт назвал главные тренды 2025 года в интерьере

14:50

И корейцы, и россияне бессильны: почему РФ не может вытеснить ВСУ из Курщины - Forbes

14:30

Шмыгаль: Украина производит 96% дронов для фронта

14:25

Как быстро замариновать лук для шашлыка - простой и универсальный рецепт

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять