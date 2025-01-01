РФ продвигается под Покровском, враг закрепился еще в одном селе - лейтенант ВСУ

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении, обходя сам Покровск с флангов. Врагу уже удалось войти еще в один населенный пункт. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Российские войска зашли в Нововасильевку. Врагу удалось закрепиться на окраине села.
"Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новелизаветовка-Новеленовка. Задействует мопеды/мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", - сказал лейтенант.
При этом у оккупантов очень большие потери, но они продолжают наступление.
Война в Украине - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ перебрасывает резервы под Покровск. Станислав Бунятов сообщил, если армия РФ выполнит новую задачу Кремля и будет пытаться войти в город, то наиболее реалистичный сценарий - со стороны населенного пункта Шевченко.
В DeepState сообщили, что россияне прорвались в Торецке и Курахово. Аналитики заявили, что бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительны. Они также опровергли сообщения о полном захвате РФ Курахово.
В ISW заявили, что ВСУ вернули позиции в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имели определенные успехи к востоку от Северска, где ранее контроль над позициями держал враг. Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает продвигаться на фронте.
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