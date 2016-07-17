Козловский рассказал о романе с Раминой: бутончик только появился, еще не расцвел

Роман известного украинского певца Виталия Козловского с экс-холостячкой Раминой Эсхакзай никакой не пиар, как утверждают некоторые СМИ.

Певец поделился подробностями личной жизни в интервью Обозревателю.

По его словам, ему "наплевать" на то, что пишут об их отношениях в прессе.

"У нас бутончик только появился, еще не расцвел", — отметил Козловский.

По его словам, они никому не обязаны доказывать, что у них любовь.

"Я не люблю говорить о личной жизни, мы никому ничего не доказываем, чем меньше информации выдаешь, тем спокойнее живется", — добавил Виталий.

Вместе пара посетила под Киевом пышную свадьбу актера Дмитрия Ступки и телеведущей Полины Логуновой.

В Instagram Рамина даже опубликовала нежное фото поцелуя возлюбленных.

О том, когда же будет свадьба Виталия с Раминой, узнать не удалось — пара уклонилась от ответа. Единственное, что сказал Козловский, что он предложение любимой еще не делал.

"Я не тех девушек, которые хотят выйти замуж и родить детей, отпраздновать свадьбу. Когда мы с ним встретились, я об этом и не думала, пока журналисты не начали задавать вопросы по поводу свадьбы. Если он решит и скажет — выходи за меня, то я сначала подумаю: принимать предложение или нет", — отшутилась экс-холостячка.

Как призналась Рамина, в ближайшее время у нее предстоит много работы. Она готовит авторский телевизионный проект.

"Это будет социальный проект о девушках. Это пока все, что я могу сказать", — поделилась Рамина.

Напомним, поклонники Козловского уверены, что его отношения с Раминой – лишь PR-ход.