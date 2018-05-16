Активисты за "антигосударственный поступок" Козловского хотят сорвать его концерт в Киеве

Концерт певца, заслуженного артиста Украины Виталия Козловского националисты ВОО "Сокол" планируют бойкотировать в Киеве 21 мая.

Представитель Всеукраинской общественной организации "Сокол" Владимир Назаренко заявил, что артист, который 9 мая на День Победы в столице России Москве принимал участие в концерте, совершил "недопустимый и антигосударственный поступок", и обратились к СБУ с требованием отменить концерт.

"Подобный поступок националисты ВОО "Сокол" считают недопустимым и антигосударственным, обращают внимание соответствующих органов СБУ на эту ситуацию, и заявляют, в случае допущения концерта, мы оставляем за собой право блокировать концерт непатриотичного "певца", - отметил Назаренко.

Он добавил, что большинство членов организации являются участниками боевых действий, и воспринимают поведение Козловского как личное оскорбление и циничное издевательство над памятью погибших.

Однако пользователи в комментариях отметили, что концерт и так отменили несколько дней назад. На концертных сайтах также сообщается, что продажа билетов приостановлена.

Ранее Козловский признал, что выступил в Москве. По его словам, он получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.

Из-за этого во Львове отменили концерт певца, который должен был состояться 18 мая, по инициативе организаторов.