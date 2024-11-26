Путину станет очень больно: Казахстан решился на важный шаг в обход РФ

Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти.

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Казахстан имеет в планах увеличить транзит нефти в обход РФ / Коллаж: Главред, фото: akorda.kz, скриншот YouTube

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Казахстан увеличивает транзит нефти в 13 раз

Астана может уменьшить зависимость от российских маршрутов

Казахстан планирует значительно увеличить ежегодный объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), повысив его с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Как сообщает казахстанское издание "Курсив", эту информацию озвучил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Таким образом, объемы поставок могут вырасти более чем в 13 раз.

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"Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров", - заявил министр.

По данным Reuters, увеличение транзита через БТД позволит Казахстану уменьшить зависимость от российских маршрутов, через которые сейчас проходит более 80% поставок.

Нефть из Казахстана транспортируется танкерами через Каспийское море и затем экспортируется по трубопроводу БТД, который проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Министр добавил, что в этом году Казахстан планирует экспортировать 68,8 млн тонн нефти, из которых 55,4 млн тонн будет транспортироваться через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийск, российский черноморский порт.

Для диверсификации маршрутов Казахстан начал использовать трубопровод БТД в 2022 году. Государственная нефтяная компания Азербайджана и "КазМунайГаз" подписали соглашение на транспортировку 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этому маршруту, и поставки стартовали в апреле 2023 года.

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К слову, недавно стало известно, что Казахстан захотел вернуть земли РФ в свой состав. Как говорится в заявлении, сама Россия, Сибирь, Московия до Венгрии были территориями Чингисхана.

В свою очередь, как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что после провала в Украине РФ готовит вторжение. Вероятно, речь может идти именно о Казахстане.

Также эксперты объясняли, что нельзя делать за столом у казахов. Еще с древнейших времен гость у казахов воспринимался, как божий посланник, отсюда происходит такой важный культ гостя.

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