Путину станет очень больно: Казахстан решился на важный шаг в обход РФ

Самое главное:
- Казахстан увеличивает транзит нефти в 13 раз
- Астана может уменьшить зависимость от российских маршрутов
Казахстан планирует значительно увеличить ежегодный объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), повысив его с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.
Как сообщает казахстанское издание "Курсив", эту информацию озвучил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Таким образом, объемы поставок могут вырасти более чем в 13 раз.
"Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров", - заявил министр.
По данным Reuters, увеличение транзита через БТД позволит Казахстану уменьшить зависимость от российских маршрутов, через которые сейчас проходит более 80% поставок.
Нефть из Казахстана транспортируется танкерами через Каспийское море и затем экспортируется по трубопроводу БТД, который проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции.
Министр добавил, что в этом году Казахстан планирует экспортировать 68,8 млн тонн нефти, из которых 55,4 млн тонн будет транспортироваться через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийск, российский черноморский порт.
Для диверсификации маршрутов Казахстан начал использовать трубопровод БТД в 2022 году. Государственная нефтяная компания Азербайджана и "КазМунайГаз" подписали соглашение на транспортировку 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этому маршруту, и поставки стартовали в апреле 2023 года.
Другие интересные новости о Казахстане
К слову, недавно стало известно, что Казахстан захотел вернуть земли РФ в свой состав. Как говорится в заявлении, сама Россия, Сибирь, Московия до Венгрии были территориями Чингисхана.
В свою очередь, как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что после провала в Украине РФ готовит вторжение. Вероятно, речь может идти именно о Казахстане.
Также эксперты объясняли, что нельзя делать за столом у казахов. Еще с древнейших времен гость у казахов воспринимался, как божий посланник, отсюда происходит такой важный культ гостя.
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