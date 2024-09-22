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Что нельзя делать за столом у казахов: интересные традиции самого гостеприимного народа

Юлия Закрепа
22 сентября 2024, 16:16
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Какой этикет у казахов и что запрещено делать у них за столом - интересные факты о народе.
Что нельзя делать за столом у казахов: интересные традиции самого гостеприимного народа
Какие традиции в Казахстане / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как правильно общаться с гостями и как себя вести - подробнее об интересных традициях народа узнайте в материале Главреда.

Известно, что в Казахстане очень серьезно и ответственно относятся ко всем традициям, особенно они связаны с гостями. Казахи являются одним из самых гостеприимных народов, ведь в их культуре прием гостей - это очень особенное и важное мероприятие. Еще с древнейших времен гость у казахов воспринимался, как божий посланник, вот отсюда происходит такой важный культ гостя.

Как встречают гостя в Казахстане

Историки рассказали, что в Казахстане существуют важные традиции гостеприимства, которые включают много различных обычаев. Также многое зависит от ситуации и от статуса гостя. Известно, если казахи плохо встретят гостя, то будут иметь строгие выговоры, даже если это был незваный гость.

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Обычно прием гостей начинается с приветствия, позже гостя сажают на самое почетное место за столом - часто это дальняя часть в центре юрты. После этого гостю подавали пробовать кумыс, различные закуски и мясо. Также в некоторых случаях важным и уважаемым гостям в доме дарили различные подарки, почетным гостям вручали шапан - халат. Иногда также дарили лошадей и ювелирные украшения.

Чем угощают гостей в Казахстане

Согласно казахским традициям первым делом гостю подавали кумыс, шубат или айран. После этого угощали чаем с молоком или сливками, баурсаками, изюмом, ирымшиком и куртом. После такого угощения на стол подавали закуски из конины или баранины - казы, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабирга. Также на любом столе у казахов обязательно должны быть лепешки из пшеничной муки.

На стол также ставят любимое блюдо всех казахов - ет, что означает мясо по-казахски. Это отварное мясо, которое обычно подают большими неразделанными кусками. Хозяин должен был разрезать мясо и угостить каждого гостя большими кусочками. Согласно традициям, тазовые кости и голень отдавались почетным старикам, грудинку - зятю или невестке, шейный позвонок - девушкам.

Известно, что самый почетный гость в доме получал от хозяина приготовленную по специальному рецепту голову барана. После этого гость должен разделить голову между присутствующими, однако придерживаться специального ритуала. Стоит раздавать куски еды по обычаю уважительного отношения к гостям, старикам, детям, близким и дальним родственникам.

В современном Казахстане культ гуляния и праздничных ужинов изменился, однако большинство людей придерживаются древних законов гостеприимства.

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