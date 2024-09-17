УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

День осеннего равноденствия 2024: приметы и что нельзя делать в этот день

Сергей Кущ
17 сентября 2024, 15:52
195
Осеннее равноденствие — это не только астрономическое событие, но и время для переосмысления, очищения и подготовки к зиме.
День осеннего равноденствия 2024
День осеннего равноденствия 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Осеннее равноденствие — важное природное событие, которое с древних времен отмечалось как переходный момент между светлым и темным временем года. В 2024 году этот день наступит 22 сентября.

В народных традициях это время связано с особыми обрядами и приметами, которые направлены на благодарение природы и подготовку к зиме.

Что такое осеннее равноденствие?

Осеннее равноденствие происходит, когда ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него, и оба полушария получают равное количество солнечного света. Это день, когда продолжительность дня и ночи почти равны.

видео дня

После осеннего равноденствия дни начинают укорачиваться, а ночи становятся длиннее, символизируя наступление осени и приближение зимы. Для северного полушария этот момент происходит в сентябре, а для южного — в марте.

Чего нельзя делать в день осеннего равноденствия?

Осеннее равноденствие — это время очищения и подготовки к зиме, поэтому существуют определенные запреты и приметы, связанные с этим днем. Вот чего нельзя делать в день осеннего равноденствия:

Ссориться и испытывать негативные эмоции. Важно провести этот день в мире с собой и окружающими. Ссоры и конфликты в этот день могут привлечь негативную энергию и испортить весь предстоящий сезон.

Давать или занимать деньги. Считается, что если вы отдадите деньги в этот день, то в будущем столкнетесь с финансовыми трудностями.

Оставлять дом в беспорядке. По традиции, считается, что на осеннее равноденствие необходимо избавиться от старых и ненужных вещей, а также привести дом в порядок.

Что происходит в дни равноденствия?

Равноденствие случается, когда Солнце располагается прямо над экватором нашей планеты. В эти дни и Северное, и Южное полушария получают примерно одинаковое количество солнечного света. Только на весеннее и осеннее равноденствия солнце встает прямо на востоке и садится точно на западе.

Что нужно делать в день осеннего равноденствия?

Осеннее равноденствие — время, когда принято благодарить природу за урожай и очищаться как физически, так и духовно. Вот что нужно делать в этот день:

Этот день — прекрасное время для очищения пространства. Отдайте или выбросьте ненужные и испорченные вещи, чтобы освободить место для нового.

В некоторых славянских традициях принято зажигать свечи как символ защиты дома и семьи. Считается, что в этот день духи предков возвращаются, чтобы навестить своих потомков.

В этот день также было принято почитать память умерших родственников. Это помогает поддерживать связь с родом и духовно очищаться.

Славяне устраивали пышные застолья в честь завершения сельскохозяйственного года. Хозяйки пекли каравай из нового урожая, что символизировало изобилие и процветание.

Приметы на день осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие сопровождалось многими приметами, которые помогали предсказывать погоду и предстоящую зиму. Вот несколько примет:

Теплый и сухой день — зима будет мягкой.

Птицы улетают на юг — жди суровой зимы.

Дождь в день равноденствия — осень будет тёплой и дождливой.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы День осеннего равноденствия интересные новости
Реклама

Главное за день

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:06 Украина
Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

17:22 Украина
ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

17:02 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания 102220

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ 48667

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка 43267

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

Наташа уже в курсе : путинист Тарзан публично засветил свою новую музу 30289

"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

Последние новости

18:06

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:01

Как омолодить образ после 40 лет: 3 ошибки с волосами, которые прибавляют возраст

17:32

В Амурской области разбился вертолет: кто из известных "шишек" РФ был на бортуФото

17:25

Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

17:22

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
17:07

На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей

17:02

ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

17:02

Шольц сделал странное заявление на фоне слухов о скандальном "плане заморозки войны"

16:58

Украина приближает войну к финалу: в ОП рассказали о реальном "плане победы"

Реклама
16:48

Бьют рекорды: названо самые большие породы котов в миреВидео

16:23

Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина

16:15

Оперативное окружение врага: ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области

16:14

США затормозили поставки оружия Украине: в чем причина

16:05

Россия сбросила КАБ возле ТЦ в Харькове, ранена группа спасателейВидео

16:02

Потап высмеял украинцев, которые уехали за границу во время войныВидео

15:52

День осеннего равноденствия 2024: приметы и что нельзя делать в этот день

15:50

"Следующей будет Молдова": Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина

15:24

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

15:00

4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября

14:55

"За неделю может все измениться": Рустамзаде раскрыл планы Зеленского на Курщину

Реклама
14:53

Растет как на дрожжах: эксперт назвала продукт-рассадник плесени в холодильнике

14:51

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит

14:48

Рада проголосовала в первом чтении за повышение налогов для украинцев: что изменится

14:40

Как идеально отбелить грязные швы между плиткой за 10 минут: нужно всего одно средство

14:38

Только остроглазый гений заметит "странную" цифру за 5 секунд: очень сложная загадка

14:29

Новый рецепт супа с фрикадельками - уплетут за обе щекиВидео

14:29

Россияне изменили тактику: сколько могут продолжаться бои за Покровск - Рустамзаде

14:20

Другие варианты - проигрышные: как должна закончиться война в Украине - Рустамзаде

14:12

Опасные супербактерии "убьют" более 39 млн человек до 2025 года — исследование

13:56

Волочкова клянчит пенсию в России

13:48

"Этим я себя унижаю": Тарас Тополя высказался про возвращение Олега Винника

13:43

Сломанная шея, взрыв пиротехники: названы самые "убийственные" концерты в истории

13:42

Кто был против операции ВСУ в Курской области - Politico

13:32

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике

13:26

Урожаю наступит конец: почему нельзя сажать мяту на огороде - простое объяснениеВидео

13:24

Гороскоп на завтра 18 сентября: Скорпионам - напряжение, Водолеям - осуществление желаемого

13:13

РФ после ночного террора "Шахедами" нанесла массированный ракетный удар по Сумам

12:58

"Ангелы Азова" отреагировали на создание "Азов. Сопровождение": Амбиции не могут быть важнее судеб раненых и пленныхФото

12:54

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

12:30

В общем почти миллион человек: стали известны потери Украины и России в войне - WSJ

Реклама
12:24

Ноги в пятнах: у путиниста Игоря Николаева ряд тяжелых заболеваний - что случилось

12:12

Просчитывают разные сценарии: в "Нафтогазе" объяснили, что будет зимой с газом в Украине

12:11

Оккупанты поняли замысел ВСУ и сменили тактику: что происходит под Покровском

11:53

Могут ли в США изменить свою политику относительно ударов по РФ: ответ Госдепа

11:43

Лесной аромат, упругая мякоть и безопасность: сколько варить грибы перед жаркой

11:38

Как хранить разрезанную тыкву: способ для холодильника и морозилки

10:59

Церковный праздник 18 сентября: что запрещено делать в этот день

10:51

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Драконам - раздражение, Козлам - слезы

10:47

"Взлетит" ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогнозВидео

10:39

Собирают силы: Россия готовит наступление еще одном направлении фронта - 3 ОШБр

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять