День осеннего равноденствия 2024: приметы и что нельзя делать в этот день

Осеннее равноденствие — это не только астрономическое событие, но и время для переосмысления, очищения и подготовки к зиме.

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День осеннего равноденствия 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Осеннее равноденствие — важное природное событие, которое с древних времен отмечалось как переходный момент между светлым и темным временем года. В 2024 году этот день наступит 22 сентября.

В народных традициях это время связано с особыми обрядами и приметами, которые направлены на благодарение природы и подготовку к зиме.

Что такое осеннее равноденствие?

Осеннее равноденствие происходит, когда ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него, и оба полушария получают равное количество солнечного света. Это день, когда продолжительность дня и ночи почти равны.

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После осеннего равноденствия дни начинают укорачиваться, а ночи становятся длиннее, символизируя наступление осени и приближение зимы. Для северного полушария этот момент происходит в сентябре, а для южного — в марте.

Чего нельзя делать в день осеннего равноденствия?

Осеннее равноденствие — это время очищения и подготовки к зиме, поэтому существуют определенные запреты и приметы, связанные с этим днем. Вот чего нельзя делать в день осеннего равноденствия:

Ссориться и испытывать негативные эмоции. Важно провести этот день в мире с собой и окружающими. Ссоры и конфликты в этот день могут привлечь негативную энергию и испортить весь предстоящий сезон.

Давать или занимать деньги. Считается, что если вы отдадите деньги в этот день, то в будущем столкнетесь с финансовыми трудностями.

Оставлять дом в беспорядке. По традиции, считается, что на осеннее равноденствие необходимо избавиться от старых и ненужных вещей, а также привести дом в порядок.

Что происходит в дни равноденствия? Равноденствие случается, когда Солнце располагается прямо над экватором нашей планеты. В эти дни и Северное, и Южное полушария получают примерно одинаковое количество солнечного света. Только на весеннее и осеннее равноденствия солнце встает прямо на востоке и садится точно на западе.

Что нужно делать в день осеннего равноденствия?

Осеннее равноденствие — время, когда принято благодарить природу за урожай и очищаться как физически, так и духовно. Вот что нужно делать в этот день:

Этот день — прекрасное время для очищения пространства. Отдайте или выбросьте ненужные и испорченные вещи, чтобы освободить место для нового.

В некоторых славянских традициях принято зажигать свечи как символ защиты дома и семьи. Считается, что в этот день духи предков возвращаются, чтобы навестить своих потомков.

В этот день также было принято почитать память умерших родственников. Это помогает поддерживать связь с родом и духовно очищаться.

Славяне устраивали пышные застолья в честь завершения сельскохозяйственного года. Хозяйки пекли каравай из нового урожая, что символизировало изобилие и процветание.

Приметы на день осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие сопровождалось многими приметами, которые помогали предсказывать погоду и предстоящую зиму. Вот несколько примет:

Теплый и сухой день — зима будет мягкой.

Птицы улетают на юг — жди суровой зимы.

Дождь в день равноденствия — осень будет тёплой и дождливой.

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