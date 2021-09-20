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Самый вкусный пирог благополучия на осеннее равноденствие: простой рецепт за 20 минут

20 сентября 2021, 16:58

В День осеннего равноденствия стоит приготовить пирог, обязательно круглой формы.

Пирог с мясом рецепт / ua.depositphotos.com

День осеннего равноденствия в 2021 году, согласно астрономическому календарю, наступит 22 сентября.

Тогда солнце будет пересекать небесный экватор и день и ночь разделятся поровну по двенадцать часов. Осеннее равноденствие наступит в 22:20 по Киеву.

В этот магический день, который еще называют - День силы, есть множество ритуалов, для привлечения здоровья, богатства и удачи.

Главред расскажет, что стоит обязательно приготовить на осеннее равноденствие 2021, чтобы весь год была удача.

По примете, в День осеннего равноденствия стоит приготовить пирог, обязательно круглой формы.

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Что означает испеченный пирог на Осеннее равноденствие 2021:

  • Пирог с капустой – символ денежной удачи.
  • Пирог с мясом - удача и карьерный рост.
  • Пирог с брусникой и малиной - любовь и семейный достаток.

Важно знать, ваш пирог категорически не должен пригореть, это к проблемам и неурядицам. Если пирог на осеннее равноденствие получил красивый, золотисты окрас - вас ждет большое счастье.

Вкуснейший пирог с мясом - рецепт за 30 минут

Вам понадобится:

  • Филе куриное 200 гр.
  • Мука - 2 столовые ложки.
  • Сметана - 2 столовые ложки.
  • Майонез - 2 столовые ложки(по вкусу).
  • Яйца - 2 штуки.
  • Твердый сыр - 200 грамм. Помидор и болгарский перец - пот 1 штуке.
  • Зелень - по вкусу.
  • Соль, специи - по вкусу.

Куриное филе хорошо моем, обсушить полотеничком и нарезаем полосочками по 2-3 см.

Болгарский перец и помидор моем, перец чистим от семян и нарезаем брусочками. Помидор нарезаем кружочками. Сырые яйца, сметану и майонез по вкусу, можно просто больше сметаны, хорошо смешиваем. Туда добавляем предварительно просеянную муку, и хорошо вымешиваем. Тесто должно стать, как густая густая сметана.

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Смазываем круглую форму маслом и выливаем туда тесто. Поверх теста ложим нашу начинку. Курочку, далее болгарский перец, кружочки помидора.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Как только пирог подрумянился, натираем сыр и посыпаем тщательно наш пирог с мясом, можно добавить сверху зелень.

Готовить пирог с курицей в духовке еще 7 минут. Достаем, немного остудить и подаем к столу.

А вот рецепт пирога с капустой, можно узнать тут.

viber
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