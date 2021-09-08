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Самый вкусный пирог с капустой: простой старинный рецепт закуски

8 сентября 2021, 16:20

Побалуйте своих близких таким вкусным пирогом с капустой.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
пирог
Рецепт вкусного пирога с капустой / ua.depositphotos.com

Пирог - это простая и очень вкусная закуска на праздничном столе, которая точно придется по душе каждому гостю. Сегодня мы хотим вам рассказать один самый вкусный рецепт пирога с капустой.

Вкусный пирог с молодой капустой будет идеальным, если в рецепт добавить зеленый лук, яйцо или зелень. Такой пирог готовить очень просто, но он точно не оставит вас равнодушными .

Главред подготовил самый простой рецепт пирога с тушеной капустой для осенних вечером.

Капустный пирог - рецепт

Вам понадобится:

  • Капуста - 0,5 кг
  • Яйца -1 большое или 2 маленьких.
  • Мука - 2 стакана.Сахар - 1 ст. л.
  • Дрожжи свежие - 20 г
  • Растительное масло - 4 ст. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Вода - 170 г

Тесто для пирога с капустой делаем сами, либо, если у вас нет времени можете купить в магазине тесто для пирогов, но вкус пирога с капустой будет не такой.

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Приступим. В большую миску высыпаем дрожжи и сахар. Уже заранее готовую теплую воду, не горячую, добавляем в дрожжи с сахаром. Важно знать, что температура воды не должна быть более 40 градусов. Очень аккуратно перемешиваем наши дрожжи и вливаем растительное масло.

Просеять муку и очень аккуратно, по чайной ложечке, вводим муку у нашей смеси. Как только тесто будет трудно перемешивать, начинаем замешивать тесто на капустный пирог руками.

Можете немного руки присыпать мукой, так будет легче.

Тесто месить руками примерно 10 минут. Оно должно быть эластичным и не приставать к рукам. В процессе можете немного добавлять муки.

Из теста делаем шарик и даем ему отдохнуть примерно 15 минут.

В это время шинкуем капусту, и тушим ее на сковороде, примерно 20 минут. В капусту предлагаем вам добавить зелень(укроп и петрушка), лук и морковь. Можно и ничего не добавлять, но с этими ингредиентами будет вкуснее.

В это время тесто на капустный пирог уже отдохнуло. Раскатываем его в пласт и делим на две части.

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На основную часть теста выкладываем нашу тушеную капусту, и вторым слоем теста красиво формируем бортики и закрываем наш пирог.

Форму для пирога желательно застелить бумагой для выпечки, переложить наш пирог, и смазать верх желтком.

Если есть под рукой кунжут, или семечки льна, можете посыпать для красоты.

В предварительно разогретую духовку до 180 градусов отправляем наш пирог примерно на 30 минут, все зависит от вашего духового шкафа.

После приготовления достаем пирог, даем ему остынуть, и наслаждаемся вкусом.

viber
рецепт капуста пирог
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