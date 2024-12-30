Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В школах Беларуси запретили Санта Клауса, Jingle Bells и колядки – СМИ

Виталий Кирсанов
30 декабря 2024, 09:39
220
Для школ выдали специальное распоряжение по репертуару новогодних праздников в учебных заведениях.
Беларус, Санта Клаус
В школах Беларуси запретили Санта Клауса и колядки / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, polskieradio.pl

Вы узнаете:

  • Школам выдали специальные предновогодние распоряжения
  • В Беларуси рекомендуют использовать русские новогодние традиции

Белорусские власти запретили в школах Санта Клауса, англоязычные новогодние песни, а также колядки, рекомендуя придерживаться русских новогодних традиций. Об этом сообщает Польское радио.

Для школ выдали специальное распоряжение по репертуару новогодних праздников в учебных заведениях.

видео дня

Под запрет попали традиционные рождественские колядки, а также англоязычные песни и западные мелодии, например Jingle Bells. На школьных праздниках запретили присутствие Санта Клауса (Святого Николая в английской версии - ред.), а также елочные украшения, которые могут ассоциироваться с западными традициями.

Вместо этого власти рекомендовали на всех уровнях системы образования Беларуси использовать русские новогодние традиции.

В предыдущие годы в Беларуси запретили праздновать День Святого Валентина и Хэллоуин.

Вовлечение Беларуси в агрессию РФ

Ранее Главред писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал выполнить эту просьбу.

Накануне стало известно, что самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он привез в страну "не один десяток" ядерных боеголовок. Теперь он, мол, ищет полигон для размещения Орешник.

Напомним, глава Беларуси Александр Лукашенко ранее также заявил, что в стране есть около трех десятков площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник".

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Беларусь школы Александр Лукашенко Новый год 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантами

Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантами

11:37Украина
Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:16Мир
"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - Огрызко

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - Огрызко

10:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Последние новости

11:37

Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантами

11:35

Вопрос времени: РФ развалится, хоть на Западе такого поворота не хотят - экспертВидео

11:16

Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:15

Любовный гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:59

Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки" - The Hill

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
10:36

Доллар по 47 гривен: украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году

10:33

В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 декабря (обновляется)

10:22

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - ОгрызкоВидео

Реклама
10:19

Финансовый гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:01

Лысеет: Волочкова удивила внешним видом

09:50

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

09:44

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

09:39

В школах Беларуси запретили Санта Клауса, Jingle Bells и колядки – СМИ

09:25

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Ракам - риск, Тельцам - перемены

09:24

Гороскоп на завтра 31 декабря: Тельцам - большое удовольствие, Весам - исполнение желаний

09:24

Пропагандисты уже в истерике: Россия создала себе нового врагамнение

09:16

Фицо пожаловался на Зеленского лидерам ЕС и пригрозил "ответными мерами"

08:59

Будет "трясти": мощнейшая магнитная буря накроет Украину на Новый год

08:44

Второй саммит мира и предложения Трампа - что сказал Лавров о войне в Украине

Реклама
08:27

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:19

Разбитую бригаду сняли с фронта: ВСУ разгромили "элиту" морпехов РФ – Forbes

08:19

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:20

Более 5 тысяч военных перевелись в другую часть через приложение Армия+

06:41

Почему грузинский кейс так важен для Украинымнение

06:35

РФ отменит мораторий на ракеты средней и малой дальности – Лавров

06:00

"Давно не было": бывший муж Ани Лорак загремел под капельницы - причина

05:00

Какой сегодня праздник 30 декабря 2024 года: почему в этот день запрещено шить и вязать

04:30

Дальнобойная пушка РФ бьет на 30 километров: что известно о новой САУ врага

04:00

В Украине может увеличиться количество часов без света: эксперт объяснил ситуациюВидео

03:31

Селедка под шубой в лаваше: гости будут в восторге от подачи салата

03:12

"Украина никогда не разместится возле Швейцарии": Словакия - о передаче территорий

01:30

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

00:00

Был самым старым из президентов: умер 39-й президент США Джимми Картер

29 декабря, воскресенье
23:51

Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности: "Будет больше"

23:48

"Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - ГордонВидео

23:44

Уже завтра: США объявят важное решение в поддержку Украины - ЗеленскийВидео

22:58

Певица Руслана с мужем "засветилась" в Крыму

22:45

Операция в Курской области: известно, почему ВСУ не взяли под контроль Курскую АЭС

22:28

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Реклама
21:51

"Я выбрал кандидатуру": Зеленский назначит военного омбудсменаВидео

21:33

"Слава Путину!": Ольгу Фреймут обматерили в Варшаве и выгоняли в Украину

21:20

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

20:44

"Ложилась под нож": Елена Тополя перенесла операцию

20:24

РФ не хочет завершать войну: в ЦПД отреагировали на заявление Лаврова

19:46

Войска РФ подошли к трассе Покровск-Днепр и пытаются обойти три города – детали

19:45

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

19:42

Прекращение электроснабжения из Словакии: Польша готова помочь Украине

19:27

Вероятен ли сценарий завершения войны в следующем году?мнение

18:56

РФ может готовить новую массированную атаку: украинцам назвали вероятную дату

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять