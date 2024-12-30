Для школ выдали специальное распоряжение по репертуару новогодних праздников в учебных заведениях.

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В школах Беларуси запретили Санта Клауса и колядки / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, polskieradio.pl

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Школам выдали специальные предновогодние распоряжения

В Беларуси рекомендуют использовать русские новогодние традиции

Белорусские власти запретили в школах Санта Клауса, англоязычные новогодние песни, а также колядки, рекомендуя придерживаться русских новогодних традиций. Об этом сообщает Польское радио.

Для школ выдали специальное распоряжение по репертуару новогодних праздников в учебных заведениях.

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Под запрет попали традиционные рождественские колядки, а также англоязычные песни и западные мелодии, например Jingle Bells. На школьных праздниках запретили присутствие Санта Клауса (Святого Николая в английской версии - ред.), а также елочные украшения, которые могут ассоциироваться с западными традициями.

Вместо этого власти рекомендовали на всех уровнях системы образования Беларуси использовать русские новогодние традиции.

В предыдущие годы в Беларуси запретили праздновать День Святого Валентина и Хэллоуин.

Вовлечение Беларуси в агрессию РФ

Ранее Главред писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал выполнить эту просьбу.

Накануне стало известно, что самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он привез в страну "не один десяток" ядерных боеголовок. Теперь он, мол, ищет полигон для размещения Орешник.

Напомним, глава Беларуси Александр Лукашенко ранее также заявил, что в стране есть около трех десятков площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник".

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