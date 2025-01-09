'Путин дал заднюю': известно, почему РФ отказалась от наступления на Запорожье

О чем сказал Федоров:
- РФ планировали осуществить наступление на Запорожье
- Враг отказался от этих планов
- Готовится многоэшелонированная оборонительная линия на запорожском направлении
Российский диктатор Владимир Путин намеревался наступать на Запорожье, но пока отказался от этих планов. Как заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в интервью "РБК-Украина", сейчас на Запорожском направлении нет значительной угрозы для линии фронта, хотя предсказать, какая будет ситуация через несколько месяцев сложно.
"Я думаю, что Путин готовился и отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились, и спасибо за это военным. И очень хорошо помогли военным, спасибо на их запрос и отзыв взаимопонимания и работы", - сказал Федоров.видео дня
Он добавляет, что сейчас существенная опасность для Запорожской линии фронта отсутствует, однако сложно предсказать развитие ситуации в течение ближайших двух-трех месяцев.
Федоров отметил, что сейчас можно оценивать только текущее состояние дел. В ответ на возможные угрозы вместе с военными в области создают многоэшелонированную оборону.
Эта система включает не только укрепления вдоль линии фронта, но и круговую оборону таких городов, как Орехов, Гуляйполе, Камышеваха, Вольнянск и Запорожье, с тремя оборонительными рубежами.
Он также подчеркнул, что продолжаются работы по усилению защиты области, в частности путем возведения фортификационных сооружений с бетонными конструкциями.
Бои на Запорожском направлении - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия активизировала действия на Запорожском направлении, заставляя украинские силы готовиться к возможной защите Запорожья. Об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук. По его словам, ВСУ готовы к оборонительным мерам в случае необходимости, поскольку угроза со стороны врага остается постоянной.
Ранее РФ планировала наступление в Запорожской области в период с октября по декабрь, но операция ВСУ в Курской области заставила оккупантов корректировать свои планы. По оценкам, наступление может начаться после 5 декабря, хотя эта дата является ориентировочной, поскольку Россия уже несколько раз меняла свои намерения, сообщает РБК-Украина.
В то же время, как отметил руководитель Центра противодействия при СНБО Андрей Коваленко, сейчас непосредственной угрозы Запорожью нет из-за недостаточности ресурсов у врага для таких операций.
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Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
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