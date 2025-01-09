'Путин дал заднюю': известно, почему РФ отказалась от наступления на Запорожье

Путин изменили планы по наступлению в направлении Запорожья, однако сложно предсказать, какой будет ситуация через несколько месяцев, отметил Федоров.

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Стало известно, почему РФ отказалась от наступления на Запорожье / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

О чем сказал Федоров:

РФ планировали осуществить наступление на Запорожье

Враг отказался от этих планов

Готовится многоэшелонированная оборонительная линия на запорожском направлении

Российский диктатор Владимир Путин намеревался наступать на Запорожье, но пока отказался от этих планов. Как заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в интервью "РБК-Украина", сейчас на Запорожском направлении нет значительной угрозы для линии фронта, хотя предсказать, какая будет ситуация через несколько месяцев сложно.

"Я думаю, что Путин готовился и отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились, и спасибо за это военным. И очень хорошо помогли военным, спасибо на их запрос и отзыв взаимопонимания и работы", - сказал Федоров. видео дня

Он добавляет, что сейчас существенная опасность для Запорожской линии фронта отсутствует, однако сложно предсказать развитие ситуации в течение ближайших двух-трех месяцев.

Федоров отметил, что сейчас можно оценивать только текущее состояние дел. В ответ на возможные угрозы вместе с военными в области создают многоэшелонированную оборону.

Эта система включает не только укрепления вдоль линии фронта, но и круговую оборону таких городов, как Орехов, Гуляйполе, Камышеваха, Вольнянск и Запорожье, с тремя оборонительными рубежами.

Он также подчеркнул, что продолжаются работы по усилению защиты области, в частности путем возведения фортификационных сооружений с бетонными конструкциями.

Бои на Запорожском направлении - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия активизировала действия на Запорожском направлении, заставляя украинские силы готовиться к возможной защите Запорожья. Об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук. По его словам, ВСУ готовы к оборонительным мерам в случае необходимости, поскольку угроза со стороны врага остается постоянной.

Ранее РФ планировала наступление в Запорожской области в период с октября по декабрь, но операция ВСУ в Курской области заставила оккупантов корректировать свои планы. По оценкам, наступление может начаться после 5 декабря, хотя эта дата является ориентировочной, поскольку Россия уже несколько раз меняла свои намерения, сообщает РБК-Украина.

В то же время, как отметил руководитель Центра противодействия при СНБО Андрей Коваленко, сейчас непосредственной угрозы Запорожью нет из-за недостаточности ресурсов у врага для таких операций.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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