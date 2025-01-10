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Россияне готовят прорыв на переднюю линию обороны ВСУ: военный раскрыл угрозы

Юлия Закрепа
10 января 2025, 11:13
941
Враг активно использует бронетехнику и артиллерию на фронте.
Россияне готовят прорыв на переднюю линию обороны ВСУ: военный раскрыл угрозы
Какая ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 144 отдельная пехотная бригада

Ключевые тезисы Пантьо:

  • Россияне прибегают к массовым атакам живой силой
  • РФ пытается пробить переднюю линию обороны ВСУ

Начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы", бригады "Рубеж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо отметил, что на Северском направлении враг пытается проводить наступательные действия, не жалея личного состава, техники, артиллерии и средств БПЛА.

"Бригада "Рубеж" находится на Северском направлении. Мы сдерживаем наступление противника в направлении населенного пункта Северск. Противник активно пытается проводить наступательные действия, не экономя личного состава, техники, артиллерии и средств БПЛА. Он активно штурмует наши позиции различными методами, в частности, прибегая к массовым атакам живой силой, так называемым мясным штурмам", - отметил Пантьо в эфире телеканала "Еспресо".

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Россияне готовят прорыв на переднюю линию обороны ВСУ: военный раскрыл угрозы
Какова ситуация на Северском направлении / скриншот: deepstatemap

По словам старшего лейтенанта НГУ, противник пытается пробить переднюю линию обороны ВСУ, ища слабые места, чтобы продвинуться дальше в направлении Северска. Однако пока ему это не удается и не удастся. Враг активно использует бронетехнику и артиллерию.

"Только вчера по нашим позициям было осуществлено около 70 артиллерийских ударов, а также около 70 сбросов с дронов, что сейчас является серьезной проблемой. Радиоэлектронная борьба справляется со своими задачами, но это не является панацеей. Противник активно использует FPV-дроны на оптоволокне, на которые РЭБ, к сожалению, не действует", - отметил Пантьо.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине. 7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Россияне объявили о захвате Курахово. В Курахово уже несколько недель продолжаются ожесточенные городские бои, и значительная часть города остается разрушенной. По состоянию на вечер предыдущего дня позиции Сил обороны все еще оставались по меньшей мере в западной и северной части ТЭС.

В разведке Британии оценили ситуацию на фронте контрнаступления ВСУ на Курщине. В сводке указано, что атака произошла на фоне обороны украинского выступления в Курской области, который постоянно подвергается атакам со стороны российских и северокорейских военных.

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