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Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен Ыну

Алексей Тесля
12 января 2025, 20:28
41
Для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, могут быть другие пути, указал президент.
Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен Ыну
Владимир Зеленский обратился к Ким Чен Ыну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, KCNA

Главное:

  • Украина готова передавать пленных северокорейцев КНДР
  • Путин не может вести войну без помощи от Пхеньяна

Украина готова передать диктатору КНДР Ким Чен Ыну пленных северокорейских солдат, если Пхеньян будет способствовать возвращению украинских воинов из российского плена, заявил президент Владимир Зеленский.

"Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие. Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся увлечь еще. И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР", - отметил он в своем Telegram.

видео дня

Глава государства напомнил, что диктатор Владимир Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, "а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна".

"Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России", - отметил он.

Но для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, могут быть и другие пути, указал президент.

"В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую возможность", - добавил Зеленский.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - Зеленский показал допрос северокорейцев:

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Как сообщал Главред, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Ранее Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.

Напомним, в ГУР сообщали, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

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Кто такой Ким Чен Ын

Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

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