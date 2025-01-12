Прилетело по контрактникам РФ: под Мариуполем атакованы важные объекты россиян

Вечером 10 января гремели взрывы между Юрьевкой и Ялтой Мариупольского района.

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По оккупантам РФ нанесли удар / pixabay, Минобороны РФ

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Под ударом оказались военные объекты страны-агрессора РФ

Около 15 оккупантов получили ранения в результате удара

В оккупированном РФ Мариупольском районе Донецкой области в результате атаки дронов под ударом оказались военные объекты страны-агрессора РФ, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, вечером 10 января гремели взрывы между Юрьевкой и Ялтой Мариупольского района.

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"Были сбития и были попадания нашими дронами, но не обломками. В этом случае падал целый дрон с боезарядом и разорвался на земле – упал очень и очень метко. Потому что территория между Ялтой и Юрьевкой – это сплошная военная база. Там, кажется, нет ни одной базы, где бы не спрятались россияне", – отметил собеседник.

При этом он уточнил, что недавно в этот район привезли "свежих" контрактников РФ, которых готовят перед отправкой на поле боя. Поэтому случайной целью стали и они.

П данным главы Центра изучения оккупации, под удар попала стоянка военной техники, несколько единиц было полностью выведено из строя. Есть информация о том, что около 15 оккупантов получили ранения в результате удара.

"Это настоящая карма, потому что мы знаем наверняка – это не был целенаправленным ударом. Мы общались с Силами обороны, которые отвечают за наш участок. Пришли к выводу, что это часть нашего массированного удара, в частности, в сторону Энгельса. Просто все шло через Мариупольский и Бердянский районы. Поэтому упало очень метко", – добавил Андрющенко.

Как сообщал Главред, в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено.

Напомним, Петр Андрющенко сообщал, что в лесной местности в районе населенного пункта Республика Никольской громады Мариупольского района было поражено местоположение российских оккупантов.

Ранее Военно-морские силы сообщали, что украинские военные нанесли удар по временно оккупированному Мариуполю. В результате удара была уничтожена инфраструктура хранилищ, а также тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для ударов по территории Украины.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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