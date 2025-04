Имеют ли ВСУ успех в Курской и Белгородской областях: детали от ISW

Кратко:

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области, а в Белгородской - продолжаются бои. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, геолокационные кадры за 16 апреля показывают, что россияне захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от Гуево, что вблизи международной границы. Впрочем, некоторые российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины все еще занимают Свято-Николаевский монастырь.

Также отмечается, что 16 и 17 апреля продолжались бои возле населенных пунктов Горналь, Олешня и Гуево.

Кроме того, 17 апреля продолжались бои на северо-западе Белгородской области. Однако, по информации ISW, войска РФ не смогли там продвинуться.

Аналитики также добавили, что по словам российских блогеров, 16 и 17 апреля ВСУ совершили контратаку под Поповкой и Демидовкой.

Напомним, как сообщал Главред, в Институте изучения войны говорили, что Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. Тем временем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Купянска, Покровска, Новопавловки, Великой Новоселки, Торецка, на западе Запорожской области.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что армия страны-агрессора России пошла в массированный штурм на Запорожском направлении. Оккупанты применили более трех сотен военных, 40 единиц техники и три танка.

Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский сообщал, что оккупационная армия страны-агрессора России непрерывно пытается прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении. Сверхтяжелые бои в частности продолжаются в районе Двуречного.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.